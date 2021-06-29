防疫排名慘摔44 柯文哲：被突穿相罵幹啥？做事就好

台灣在全球防疫韌性排名，從5月的15名大幅掉至第44名，是所有國家跌幅最大，外媒稱問題出在爆發本土疫情與疫苗施打速度過慢，台北市長柯文哲今天表示，台灣防疫的確5月15日之後被「突穿」，既然事情發生，就把它解決掉，他的態度還是一樣，有疫苗就盡量弄一些盡快打完，如果怪來怪去，問題可解決，就坐下來相罵，但罵完沒解決，就坐下來解決問題。

柯文哲說，台灣在過去一年，5月15日之前，台灣防疫做得不錯，邊境控制還可以，戰術是對的，不過後來被突穿，既然被突穿，不管什麼原因被突穿，但事情既然發生，就把它處理掉，包括跨縣市疫調問題，有些有改善空間，就把它解決掉。

柯文哲說，他的態度還是一樣，有疫苗就盡量弄一些，盡快打完就好，至於要怪東怪西？每次在台大當醫生，如果怪來怪去，問題可以解決，就大家坐下來相罵好了，但罵完問題沒有解決，罵幹甚麼？就坐下來做事好了。