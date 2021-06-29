丁守中特權施打疫苗？議員要求查清 衛生局：符合資格

國民黨前立委丁守中自爆已施打AZ疫苗，北市府追查發現與丁守中同批在振興醫院施打疫苗者多達百人，北市議員許淑華今再度踢爆，北市府5月24日、27日、28日三天共給振興醫院100瓶疫苗，但北市卻僅開罰5月31日單日施打的違規狀況，要求市府盡快調查是否有更多特權疫苗。北市衛生局回應，若要清查需進行民眾身分、職業比對，盼疫情期間能將有限人力用在刀口上，以防疫為優先。

針對丁守中特權違規施打疫苗，台北市副市長黃珊珊昨日表示，丁守中今年2月以「醫院董事」身分造冊為第一類優先接種對象，並已上傳全國性預防接種資訊管理（NIIS）系統，將會請示中央為何接受。

但衛生局今天卻回應說，第一類優先接種對象包含醫事人員及在醫療院所工作的非醫事人員，「醫院董事符合這個定義，無法對振興醫院開罰」。

衛生局強調，先前遭開罰的禾馨醫療是因位違規施打對象含非屬第一類優先接種對象的「禾膳股份有限公司」等關係企業人員，兩者不可混為一談。

衛生局表示，從今年3月台灣開始施打疫苗至迄今，疫苗的配發、造冊、接種均依照中央規定辦理，若民眾對特定醫療院所有造冊不實、施打特權疫苗的疑慮，「盼能提出具體事證檢舉」，屆時衛生局會前往稽查。

對於許淑華的質疑，衛生局回應，第一類優先接種對象包含醫事人員以及在醫療院所工作的非醫事人員，若要清查就需一筆一筆把民眾的身分、職業等資料進行比對，但在疫情期間，盼能把有限的人力用在刀口上。