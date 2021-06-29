828公投延期？ 民眾黨表態：希望中選會考慮延後辦理

國內新冠肺炎疫情因病毒Delta變異株入侵出現變數，中選會周五將開會討論8月28日公投能否如期舉行。立法院民眾黨團今發表聲明表示，由於疫情陡升，許多公共議題的討論和宣傳遭到嚴重阻礙。希望中選會面對當前疫情處境，考慮延後辦理公投。

至於延後公投是否合乎法規？民眾黨團認為，「基本上不是問題，關鍵還在於中央政府的態度」。中央流行指揮中心與行政院應趕緊定奪公投是否延期舉辦，公投延期於我國選舉相關辦法中，有法所據。不能因疫情之由，沒收人民討論公共議題的權利與投票表態的權利。

民眾黨團也提到，上會期立委張其祿曾提出公投法23條修正案，「公民投票日除另有規定外，應定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。公民投票日為應放假日」，也能夠因應現在的狀況，來彈性的變更公投日程，「當時為何不進行修法？導致現在公投改期問題，進退兩難」。

民眾黨團表示，即使公投沒有延期，因疫情限制交通通勤，可能導致許多在外地工作的民眾，無法回到戶籍地址投票。根據公投法第25條，「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」，中選會應考慮若不延期舉辦公投，至少能使用不在籍投票的方式，讓人民對於公共議題表態。

民眾黨團說，公投是否執行，應要尊重民意對於公共議題的討論以及表態，這是直接民主的展現方式。雖然因為疫情擴散的緊急狀況，也不能沒收民意，草草舉辦公投，這樣的公投結果，既不重視公共議題討論，也不能表現出民意，缺乏民意基礎。「中央指揮中心與中選會，應當及早因應延期投票的相關準備」。