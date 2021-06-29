快訊

Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

新北開放接種莫德納疫苗 「這些人」明起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

828公投延期？ 民眾黨表態：希望中選會考慮延後辦理

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民眾黨團立委。圖／民眾黨團提供
立法院民眾黨團立委。圖／民眾黨團提供

國內新冠肺炎疫情因病毒Delta變異株入侵出現變數，中選會周五將開會討論8月28日公投能否如期舉行。立法院民眾黨團今發表聲明表示，由於疫情陡升，許多公共議題的討論和宣傳遭到嚴重阻礙。希望中選會面對當前疫情處境，考慮延後辦理公投。

至於延後公投是否合乎法規？民眾黨團認為，「基本上不是問題，關鍵還在於中央政府的態度」。中央流行指揮中心與行政院應趕緊定奪公投是否延期舉辦，公投延期於我國選舉相關辦法中，有法所據。不能因疫情之由，沒收人民討論公共議題的權利與投票表態的權利。

民眾黨團也提到，上會期立委張其祿曾提出公投法23條修正案，「公民投票日除另有規定外，應定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。公民投票日為應放假日」，也能夠因應現在的狀況，來彈性的變更公投日程，「當時為何不進行修法？導致現在公投改期問題，進退兩難」。

民眾黨團表示，即使公投沒有延期，因疫情限制交通通勤，可能導致許多在外地工作的民眾，無法回到戶籍地址投票。根據公投法第25條，「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」，中選會應考慮若不延期舉辦公投，至少能使用不在籍投票的方式，讓人民對於公共議題表態。

民眾黨團說，公投是否執行，應要尊重民意對於公共議題的討論以及表態，這是直接民主的展現方式。雖然因為疫情擴散的緊急狀況，也不能沒收民意，草草舉辦公投，這樣的公投結果，既不重視公共議題討論，也不能表現出民意，缺乏民意基礎。「中央指揮中心與中選會，應當及早因應延期投票的相關準備」。

公投 投票 疫情 民眾黨

延伸閱讀

828四大公投事務人員打疫苗意願調查 彰化破七成五

藍公投會議決議 防疫優先但政府不可沒收人民公投權利

枋山芒果遭退訂 鄉長喊話盼各界伸援

屏東縣枋山鄉Delta病毒群聚 鄉長吐露心聲

相關新聞

丁守中特權施打疫苗？議員要求查清 衛生局：符合資格

國民黨前立委丁守中自爆已施打AZ疫苗，北市府追查發現與丁守中同批在振興醫院施打疫苗者多達百人，北市議員許淑華今再度踢爆，...

828公投延期？ 民眾黨表態：希望中選會考慮延後辦理

國內新冠肺炎疫情因病毒Delta變異株入侵出現變數，中選會周五將開會討論8月28日公投能否如期舉行。立法院民眾黨團今發表...

台南蘆竹溝光電爭議 民眾黨籲公正處理能源轉型

台南北門蘆竹溝5月曾發生民眾抗議光電業者事件，民眾黨團今天偕自救會成員舉行記者會，呼籲政府要公正處理能源轉型相關政策，對...

【線上作弊／下】小抄貼狗身上、槍手戴假髮應試...各國擋不住「作弊潮」上演諜對諜戲碼

「考試作弊比以往更容易，而且更猖獗。」（Cheating at School Is Easier Than Ever—and It's Rampant）今年5月21日，《華爾街日報》直白的標題，刻畫新冠疫情下，世界各國都因遠距教學，擋也擋不住「線上作弊潮」；這股疫中「諜對諜」的特殊現象，悄悄在台灣上演。

藍黨團買百箱枋山芒果：吃起來有戀愛滋味 無法一手掌握

屏東爆發Delta變異株群聚案件，讓正值產期的枋山愛文芒果遭退訂。國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱，國民黨團...

獨／美來函准退輔會駐華府設辦 誰領銜駐美角逐者眾

退輔會獲准派員駐美並在華府派設置辦公室，退輔會今日表示，美國在台協會（AIT）華盛頓辦公室已正式書函同意退輔會派員。至於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。