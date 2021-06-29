快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

藍黨團買百箱枋山芒果：吃起來有戀愛滋味 無法一手掌握

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱屏東枋山愛文芒果。圖／取自國民黨臉書
國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱屏東枋山愛文芒果。圖／取自國民黨臉書

屏東爆發Delta變異株群聚案件，讓正值產期的枋山愛文芒果遭退訂。國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱，國民黨團書記長鄭麗文打包票說，這些都是沒有病毒的芒果，大家都可以安心的吃，三級警戒在家裡吃芒果是不錯的消暑活動。

鄭麗文說，今天記者室裡非常非常的香，因為充滿著枋山最好吃、最香的愛文芒果，「正當時，香又甜」。鄭笑說，這是她心中第一名的芒果，吃了真的有戀愛的感覺，因為老公是「芒果控」，一到芒果季，家裡的冰箱就堆滿芒果。

鄭麗文說，因為Delta病毒入侵屏東枋山這個純樸的鄉村，但各位朋友不用怕，「這些都是沒有病毒的芒果，大家都可以安心的吃」。國民黨團特別跟枋山小農訂了100香愛文芒果，「真的有夠香，可惜你們聞不到」，三級警戒在家裡吃芒果其實是不錯的消暑活動。

國民黨立委洪孟楷說，枋山芒果每一顆都非常飽滿、香甜多汁，「孟楷的手掌是一個成年男子的手掌，但我都沒辦法一手掌握芒果的大小」，表示每一顆芒果都是品質有保障。在苦等疫苗的同時，也要用行動力挺農民，不要因為病毒恐懼和汙名化當地農產。

鄭麗文和洪孟楷共同表示，今天我們都是枋山人，用實際的行動支持最優質的台灣農產品。

芒果 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

Delta病毒壓境 國民黨：速購新疫苗

疫苗不足避免浪費 鄭麗文：建議規劃殘劑預約APP

工業區超前調查打國產疫苗意願？洪孟楷：EUA恐淪過場

影／批蔡英文不如賈永婕 藍：蘇巧慧為何不幫新北要疫苗？

相關新聞

獨／美來函准退輔會駐華府設辦 誰領銜駐美角逐者眾

退輔會獲准派員駐美並在華府派設置辦公室，退輔會今日表示，美國在台協會（AIT）華盛頓辦公室已正式書函同意退輔會派員。至於...

藍黨團買百箱枋山芒果：吃起來有戀愛滋味 無法一手掌握

屏東爆發Delta變異株群聚案件，讓正值產期的枋山愛文芒果遭退訂。國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱，國民黨團...

台灣抗疫排名驟降至44名 綠委：排名不是最在意的事

國際媒體彭博社針對全球53個國家進行抗疫排名，台灣5月爆發本土疫情後，由全球第5名退至第15名，本月28日公布的最新排名...

江啟臣酸：蔡政府不只沒買到疫苗 還換來國際墊底排名

彭博資訊「全球防疫韌性排名」指出，台灣在53個主要經濟體中跌至44名，其中疫苗接種率僅4%，排行44名。國民黨主席江啟臣...

台灣防疫排名慘變後段班 黃紹庭：政府要放棄政治防疫

美國商業媒體「彭博社」昨公布「全球防疫韌性排名」，台灣在全球53個主要經濟體中排名第44名。高市國民黨議員黃紹庭指出，台...

提罷免陳柏惟 刪Q總部：罷免延期與否以防疫優先考量

提案要罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量，這是一個公民團體對自身的道德要求，「為人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。