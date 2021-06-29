藍黨團買百箱枋山芒果：吃起來有戀愛滋味 無法一手掌握
屏東爆發Delta變異株群聚案件，讓正值產期的枋山愛文芒果遭退訂。國民黨立法院黨團挺果農，拋磚引玉購買100箱，國民黨團書記長鄭麗文打包票說，這些都是沒有病毒的芒果，大家都可以安心的吃，三級警戒在家裡吃芒果是不錯的消暑活動。
鄭麗文說，今天記者室裡非常非常的香，因為充滿著枋山最好吃、最香的愛文芒果，「正當時，香又甜」。鄭笑說，這是她心中第一名的芒果，吃了真的有戀愛的感覺，因為老公是「芒果控」，一到芒果季，家裡的冰箱就堆滿芒果。
鄭麗文說，因為Delta病毒入侵屏東枋山這個純樸的鄉村，但各位朋友不用怕，「這些都是沒有病毒的芒果，大家都可以安心的吃」。國民黨團特別跟枋山小農訂了100香愛文芒果，「真的有夠香，可惜你們聞不到」，三級警戒在家裡吃芒果其實是不錯的消暑活動。
國民黨立委洪孟楷說，枋山芒果每一顆都非常飽滿、香甜多汁，「孟楷的手掌是一個成年男子的手掌，但我都沒辦法一手掌握芒果的大小」，表示每一顆芒果都是品質有保障。在苦等疫苗的同時，也要用行動力挺農民，不要因為病毒恐懼和汙名化當地農產。
鄭麗文和洪孟楷共同表示，今天我們都是枋山人，用實際的行動支持最優質的台灣農產品。
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