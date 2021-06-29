台灣抗疫排名驟降至44名 綠委：排名不是最在意的事

國際媒體彭博社針對全球53個國家進行抗疫排名，台灣5月爆發本土疫情後，由全球第5名退至第15名，本月28日公布的最新排名中，台灣又慘摔至44名。民進黨立法院黨團指出，抗疫需要全民與地方政府繼續努力，排名不是最在意，最在意的是眼前疫情的控制，才能解決人民問題。

民進黨團今辦線上記者會，黨團副幹事長黃世杰指出，彭博社長期追蹤各國防疫比較，影響排名的就是疫苗接種率和人流管制情形，新聞也有提到，疫情爆發後三級警戒造成人流管制，還有疫苗接種率低。因此這次排名就會往下掉，這是全民應該要繼續努力。

黃世杰說，這陣子疫情也有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民以及地方政府再配合防疫作為。地方政府要確實疫調及通知匡列隔離工作要再加強，才可以把疫情恢復到過去可控範圍，希望這點需要地方政府配合。

黃世杰說，另外疫苗接種率部分，無論受贈或即將自購疫苗，這兩天會陸續分批、逐批進到台灣來現在，拚疫苗接種率，前陣子有些長者受到錯誤的謠言、假訊息，出現緩打潮，也要請全民及地方政府更加努力配合，這周將有受贈的莫德納疫苗配發到各地方政府，輪到順位的民眾請踴躍來施打，不要受謠言假訊息影響。