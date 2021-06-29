江啟臣酸：蔡政府不只沒買到疫苗 還換來國際墊底排名

彭博資訊「全球防疫韌性排名」指出，台灣在53個主要經濟體中跌至44名，其中疫苗接種率僅4%，排行44名。國民黨主席江啟臣諷刺，蔡政府不只沒有買到疫苗，還換來一個國際墊底的排名，如果不趕快面對錯誤面對現實亡羊補牢，恐怕這個排名還會繼續探底。

江啟臣表示，這個排名證明了蔡政府整個疫苗政策的錯誤，還有所謂的超前部署都是假的，立法院編列3、400億的經費到底拿去哪裡？這個數字背後代表的不只是一個排名而已，它代表的是人民辛苦的生活、生計，甚至很多人的生命。

江啟臣說，面對這樣的排名，請蔡英文總統、中央流行疫情中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌不要再大內宣了，趕快面對錯誤、進行改進，取得更多的疫苗，讓國人施打疫苗的覆蓋率提升，讓國人有韌性面對整個疫情。