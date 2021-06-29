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台灣防疫排名慘變後段班 黃紹庭：政府要放棄政治防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭呼籲政府應該回歸防疫工作及疫苗採購，台灣才能迎頭趕上。圖／黃紹庭提供
高市議員黃紹庭呼籲政府應該回歸防疫工作及疫苗採購，台灣才能迎頭趕上。圖／黃紹庭提供

美國商業媒體「彭博社」昨公布「全球防疫韌性排名」，台灣在全球53個主要經濟體中排名第44名。高市國民黨議員黃紹庭指出，台灣防疫表現從5月的第15名掉到這個月44名，文中點出，問題出在5月中爆發本土疫情及疫苗施打速度過慢，政府應停止內宣、鬥爭及造神，放棄政治防疫的意識型態才能迎頭趕上。

「彭博社」根據「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班飛行力」和「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」進行評比，台灣在四項評比指標中都拿到代表成績差的橘色或紅色。「航班飛行力」項目墊底，53個國家中的最後一名。

高市議員黃紹庭說，彭博社公布疫苗施打進度，台灣施打率為4%，新加坡44.1%、香港23.3%及韓國19.2%，遠遠落後「亞洲四小龍」，連泰國與印尼都超越台灣；「唯二」落後台灣的菲律賓及越南，近日也剛與美國輝瑞購買了數千萬劑疫苗，即將迎頭趕上。

黃說，蔡政府到現在還宣稱受到「外力」打壓，導致台灣疫苗購買不易等的說法，不禁讓台灣人民「望針心嘆」；台灣從「超前部署」到被「遠遠超前」，盼執政者停止毫無意義的內宣、鬥爭及造神，放棄政治防疫的意識型態，回歸防疫工作及疫苗採購，台灣才能迎頭趕上，重新站回世界舞台。

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