提罷免陳柏惟 刪Q總部：罷免延期與否以防疫優先考量

提案要罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量，這是一個公民團體對自身的道德要求，「為人民忍耐、為人命忍耐」。

刪Q總部今天表示，疫情稍有趨緩，尤其台中市確實控制的很好，沒有因為是大都會區就淪陷，但是目前仍處於三級警戒狀態，呼籲各位市民，要遵守政策，減少外出、避免群聚，謝謝台中市府和防疫指揮中心的努力，尤其是第一線的醫護及相關人員的付出，才能讓台中疫情控制得宜。

刪Q總部說，不知要多久才能解封三級警戒，尤其現在印度變種病毒也有案例足跡，在疫苗數量明顯不足導致施打不普及的情況下，貿然解封是存在風險的，回復到二級警戒會不會讓疫情再次蔓延誰也不敢打包票，所以向支持者們宣布，目前罷免總部原先預告及規劃的實體活動全部都暫緩執行，即使解封也會視狀況而定。

刪Q總部表示，這是一個公民團體對守法以外更高一層的自身道德要求，但也重申，罷免是憲法賦予人民的權利，不應該以任何柔性、硬性的方式剝奪，所以如果二階順利通過後，也希望中選會能夠通盤思考，將疫情的發展納入考量，審慎地決定罷免投票的日期。

總部希望疫情能夠早日緩解，減少一些口水，對抗疫第一線人員多一些包容，「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。