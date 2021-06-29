快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提罷免陳柏惟 刪Q總部：罷免延期與否以防疫優先考量

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量。圖／刪Q總部提供
刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量。圖／刪Q總部提供

提案要罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量，這是一個公民團體對自身的道德要求，「為人民忍耐、為人命忍耐」。

刪Q總部今天表示，疫情稍有趨緩，尤其台中市確實控制的很好，沒有因為是大都會區就淪陷，但是目前仍處於三級警戒狀態，呼籲各位市民，要遵守政策，減少外出、避免群聚，謝謝台中市府和防疫指揮中心的努力，尤其是第一線的醫護及相關人員的付出，才能讓台中疫情控制得宜。

刪Q總部說，不知要多久才能解封三級警戒，尤其現在印度變種病毒也有案例足跡，在疫苗數量明顯不足導致施打不普及的情況下，貿然解封是存在風險的，回復到二級警戒會不會讓疫情再次蔓延誰也不敢打包票，所以向支持者們宣布，目前罷免總部原先預告及規劃的實體活動全部都暫緩執行，即使解封也會視狀況而定。

刪Q總部表示，這是一個公民團體對守法以外更高一層的自身道德要求，但也重申，罷免是憲法賦予人民的權利，不應該以任何柔性、硬性的方式剝奪，所以如果二階順利通過後，也希望中選會能夠通盤思考，將疫情的發展納入考量，審慎地決定罷免投票的日期。

總部希望疫情能夠早日緩解，減少一些口水，對抗疫第一線人員多一些包容，「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。

疫情 罷免 公民團體

延伸閱讀

做醫護後盾 立委陳柏惟募千支護目鏡給台中榮總

國產疫苗取得EUA 陳柏惟：不需操之過急

罷免陳柏惟二階差1843人 刪Q總部再送萬份連署書拚過關

影／顏寬恒奉勸別辜負選民 陳柏惟反問他為何說謊

相關新聞

台灣抗疫排名驟降至44名 綠委：排名不是最在意的事

國際媒體彭博社針對全球53個國家進行抗疫排名，台灣5月爆發本土疫情後，由全球第5名退至第15名，本月28日公布的最新排名...

江啟臣酸：蔡政府不只沒買到疫苗 還換來國際墊底排名

彭博資訊「全球防疫韌性排名」指出，台灣在53個主要經濟體中跌至44名，其中疫苗接種率僅4%，排行44名。國民黨主席江啟臣...

台灣防疫排名慘變後段班 黃紹庭：政府要放棄政治防疫

美國商業媒體「彭博社」昨公布「全球防疫韌性排名」，台灣在全球53個主要經濟體中排名第44名。高市國民黨議員黃紹庭指出，台...

提罷免陳柏惟 刪Q總部：罷免延期與否以防疫優先考量

提案要罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部今天說明，罷免延期與否一切以防疫優先為考量，這是一個公民團體對自身的道德要求，「為人民...

潘孟安憂遭污名化臉書狂發文 網路聲量創高峰 好感度創低點

「國境之南」屏東縣傳出印度變異株Delta病毒群聚感染事件，使得台灣疫情再度拉緊報，而自秘魯返台確診感染的祖孫兩人，確診當天人在屏東枋山隔離...

添好運「謝謝柯文哲」慘被出征！網友怒嗆「拒買」反遭朝聖成另類宣傳

米其林餐廳「添好運」6/26在臉書粉絲專頁發文，感謝台北市長柯文哲線上點餐支持添好運，沒想到一則貼文引起網友反彈，揚言「拒吃抵制」；消息傳到PTT後，許多網友反而到該貼文朝聖，力挺「等下就來吃添好運」，成另類宣傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。