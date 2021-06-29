影／蔣萬安捐贈護目鏡 盼疫情快過去

立委蔣萬安上午前往台北市蘭州市場，贈送1000個護目鏡給予市場自治會，蔣萬安表示，希望疫情可以快點過，同時也會積極向指揮中心表達基層訴求。

現場有攤商見到蔣萬安贈送護目鏡，表達感激，忽略了社交距離執意握手，蔣萬安也只好表明拱手代替握手。 立委蔣萬安前往台北市蘭州市場贈送護目鏡，並與攤商互動。記者曾原信／攝影 立委蔣萬安到蘭州市場捐贈護目鏡，但現場人數眾多，有民眾怕群聚，隔著玻璃窗查看外面捐贈儀式情況。記者曾原信／攝影

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