快訊

這次長榮載！自購41萬劑莫德納疫苗從荷蘭出發 明16:40抵台

評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

影／蔣萬安捐贈護目鏡 盼疫情快過去

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
立委蔣萬安（右）前往台北市蘭州市場贈送護目鏡，由自治會長莊振福（左）代表接受。記者曾原信／攝影
立委蔣萬安（右）前往台北市蘭州市場贈送護目鏡，由自治會長莊振福（左）代表接受。記者曾原信／攝影

立委蔣萬安上午前往台北市蘭州市場，贈送1000個護目鏡給予市場自治會，蔣萬安表示，希望疫情可以快點過，同時也會積極向指揮中心表達基層訴求。

現場有攤商見到蔣萬安贈送護目鏡，表達感激，忽略了社交距離執意握手，蔣萬安也只好表明拱手代替握手。

立委蔣萬安前往台北市蘭州市場贈送護目鏡，並與攤商互動。記者曾原信／攝影
立委蔣萬安前往台北市蘭州市場贈送護目鏡，並與攤商互動。記者曾原信／攝影
立委蔣萬安到蘭州市場捐贈護目鏡，但現場人數眾多，有民眾怕群聚，隔著玻璃窗查看外面捐贈儀式情況。記者曾原信／攝影
立委蔣萬安到蘭州市場捐贈護目鏡，但現場人數眾多，有民眾怕群聚，隔著玻璃窗查看外面捐贈儀式情況。記者曾原信／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

蔣萬安嗆中央：疫苗到貨不到5% 是買不到還是不願買？

疫情議題聲量誰勝出？羅智強、蔣萬安、黃珊珊市長前哨戰之爭

蔣家接受美援也是乞丐？　蔣萬安：目前疫苗不足是事實

美國贈台250萬劑疫苗 綠營批：藍營百般無奈口頭感謝

相關新聞

1922簡訊實聯制沒用？高市卻讚：仁武群聚案助匡列300人

行政院5月中推出的「1922簡訊實聯制」是否在疫調中發揮作用？高雄市府今天表示，以仁武群聚案為例，共匡列了1100多人，...

搶殘劑！中市網站2小時140萬人次點擊 市府：前所未見

台中市首創研訂殘劑預約登記作業機制，今早9點開放登記，開放後即湧入大量連線以致超出系統負荷，市府決定將登記時間延長到下午...

地方怨簡訊實聯制疫調無用 指揮中心：只是輔助工具

中央推行的1922簡訊實聯制，地方政府抱怨想用簡訊實聯制線索進行疫調，資訊量大、難以提供，相當不便。中央流行疫情指揮中心...

鄭文燦也喊「入境兩篩」指揮中心：潛伏期篩檢意義不大

防堵Delta變種病毒株，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都主張，應該實施入境篩檢2次。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥...

台灣抗疫韌性排名慘跌 指揮中心回應了

美國彭博社公布最新「全球防疫韌性」排名，台灣在53個主要經濟體中，慘跌至44名。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，...

台東Delta接觸人數增加 PCR檢測16人陰性、6人檢驗中

Delta變異株病毒在屏東出現，傳染力高令人憂心，台東曾與屏東枋寮確診者案14734接觸或足跡重疊的縣民今天從18人增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。