影／蔣萬安捐贈護目鏡 盼疫情快過去
立委蔣萬安上午前往台北市蘭州市場，贈送1000個護目鏡給予市場自治會，蔣萬安表示，希望疫情可以快點過，同時也會積極向指揮中心表達基層訴求。
現場有攤商見到蔣萬安贈送護目鏡，表達感激，忽略了社交距離執意握手，蔣萬安也只好表明拱手代替握手。
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