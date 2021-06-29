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江啟臣「擦槍走火」說 民進黨團：槍是江主席給的嗎？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團線上記者會。圖／取自直播

國民黨主席江啟臣昨天針對「疫苗乞丐說」引發爭議指出，政治攻防可能擦槍走火。民進黨立法院黨團指出，江啟臣說法令人感到震驚，這把槍是江啟臣給的嗎？槍是江同意拿出來的嗎？國民黨種種作為已看得出心不在防疫，把外交、疫情議題打成藍綠對抗，目的要「以疫抗綠、以疫謀亂」，要求江啟臣說清楚講明白。

民進黨立法院黨團今辦線上記者會，黨團書記長羅致政說，對於江啟臣「政治攻防、擦槍走火」的話感到震驚和不適當，原來國民黨並不是跟全民站在一起拚防疫，而是在一系列政治攻防，在人民希望偃旗息鼓時，國民黨卻打開槍藥庫說是擦槍走火，黨團嚴格譴責批判。江主席本來就交代要準備槍枝，跟執政黨對幹嗎？

羅致政說，當國民黨高層、革命實踐院長羅智強說出台灣成為疫苗乞丐後，江啟臣淡淡一句擦槍走火，請問槍是主席給的嗎？槍是主席同意拿出來的嗎？羅智強背後的影武者就是江啟臣，請問江主席，羅智強代不代表國民黨？不是的話，也未看到江啟臣對羅智強有任何喝斥阻止或道歉，更不用說根本是在為羅背書。

羅致政說，從很多跡象看得出國民黨心不在防疫，江啟臣組了輿情中心，對抗綠營，並拉攏了趙少康、朱立倫在網路上作戰， 不是為了抗疫，而是要對抗綠營、趁機作亂，包括國民黨一系列在媒體、網路置入廣告，用特別企劃抹黑打擊政府做法，也可看到黨團臉書廣告推播，每一則都在批評政府防疫。國民黨雖然看起來不當黨產遭受凍結，但仍有很多的錢可以做一系列廣告。

黨團幹事長劉世芳說，外交、健康議題不分藍綠，現在羅智強卻把外交跟疫情議題打成藍綠對抗，希望江啟臣對外說清楚講明白，甚至要能內部檢討和到社會大眾道歉，包括江主席還要做置入性行銷來打擊全民抗議的決心，都認為非常不妥。

江啟臣 國民黨 羅智強

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