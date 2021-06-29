4公投延期綁2022大選？綠委：於法不符不適宜

從5月18日起雙北停課以來，全國各級學校已經確定一路停課不停學直到暑假開始，近日適逢大專院校期末考，由於考試只能採在家線上考試，網路社群平台陸續傳出有學生作弊等情況，甚至直接點名頂大學生也捲入，加上線上考試規則不一、網路或教學平台不穩定及電腦出狀況等問題，有的學生甚至考到一半只因為電腦按錯鍵，考卷沒寫完就系統強制交卷而哀號，疫情下學校第一次遇到大考，更凸顯出線上測驗的漏洞。...

2021-06-29 11:55