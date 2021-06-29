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4公投延期綁2022大選？綠委：於法不符不適宜
國民黨有部分人士提出，希望公投延期綁2022縣市長選舉，民進黨立委陳亭妃說，公投法規定，就是2年1次的公民投票，如果要併到明年九合一的選舉，那可能會於法不符，甚至2018年時候就因為公投併大選，而造成了選務工作被拖延，沒有辦法很順利進行，所以之後才會進行修法。
陳亭妃說，因此如果說真的要延期，也不應該把它併到大選，因為還是會造成2018年的狀況，認為不宜，現階段因為疫情，以防疫為優先，應該延的就要延，可是延的時間到底什麼時候來進行公投，這個要尊重中選會的意見。
民進黨立委劉世芳指出，目前仍在三級警戒，中選會會徵詢指揮中心做疫情上判斷，若三級警戒持續，恐怕連公投的選務人員都不會想出任，或是影響投票率等，相信中選會的判斷與決策會站在人民立場，在民主跟制度下按照規則來走，也要考慮在疫情期間投票的結果。
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