快訊

這次長榮載！自購41萬劑莫德納疫苗從荷蘭出發 明16:40抵台

評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4公投延期綁2022大選？綠委：於法不符不適宜

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中選會5月公告包括國民黨提出的反萊豬、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，將於8月28日舉行公民投票。圖／中選會提供
中選會5月公告包括國民黨提出的反萊豬、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，將於8月28日舉行公民投票。圖／中選會提供

國民黨有部分人士提出，希望公投延期綁2022縣市長選舉，民進黨立委陳亭妃說，公投法規定，就是2年1次的公民投票，如果要併到明年九合一的選舉，那可能會於法不符，甚至2018年時候就因為公投併大選，而造成了選務工作被拖延，沒有辦法很順利進行，所以之後才會進行修法。

陳亭妃說，因此如果說真的要延期，也不應該把它併到大選，因為還是會造成2018年的狀況，認為不宜，現階段因為疫情，以防疫為優先，應該延的就要延，可是延的時間到底什麼時候來進行公投，這個要尊重中選會的意見。

民進黨立委劉世芳指出，目前仍在三級警戒，中選會會徵詢指揮中心做疫情上判斷，若三級警戒持續，恐怕連公投的選務人員都不會想出任，或是影響投票率等，相信中選會的判斷與決策會站在人民立場，在民主跟制度下按照規則來走，也要考慮在疫情期間投票的結果。

公投 投票率 疫情

延伸閱讀

台南大內芒果通路不穩定 陳亭妃向農糧署求助

藍公投會議決議 防疫優先但政府不可沒收人民公投權利

台南芒果因疫遇產銷困境 陳亭妃向陳吉仲請命

勞工紓困貸款增50萬元門檻惹議 許銘春：會再檢討

相關新聞

潘孟安憂遭污名化臉書狂發文 網路聲量創高峰 好感度創低點

「國境之南」屏東縣傳出印度變異株Delta病毒群聚感染事件，使得台灣疫情再度拉緊報，而自秘魯返台確診感染的祖孫兩人，確診當天人在屏東枋山隔離...

添好運「謝謝柯文哲」慘被出征！網友怒嗆「拒買」反遭朝聖成另類宣傳

米其林餐廳「添好運」6/26在臉書粉絲專頁發文，感謝台北市長柯文哲線上點餐支持添好運，沒想到一則貼文引起網友反彈，揚言「拒吃抵制」；消息傳到PTT後，許多網友反而到該貼文朝聖，力挺「等下就來吃添好運」，成另類宣傳。

【線上作弊／上】鎖電腦視窗、開視訊監看…疫情撞上期末考 各校防弊出招

從5月18日起雙北停課以來，全國各級學校已經確定一路停課不停學直到暑假開始，近日適逢大專院校期末考，由於考試只能採在家線上考試，網路社群平台陸續傳出有學生作弊等情況，甚至直接點名頂大學生也捲入，加上線上考試規則不一、網路或教學平台不穩定及電腦出狀況等問題，有的學生甚至考到一半只因為電腦按錯鍵，考卷沒寫完就系統強制交卷而哀號，疫情下學校第一次遇到大考，更凸顯出線上測驗的漏洞。...

江啟臣「擦槍走火」說 民進黨團：槍是江主席給的嗎？

國民黨主席江啟臣昨天針對「疫苗乞丐說」引發爭議指出，政治攻防可能擦槍走火。民進黨立法院黨團指出，江啟臣說法令人感到震驚，...

4公投延期綁2022大選？綠委：於法不符不適宜

國民黨有部分人士提出，希望公投延期綁2022縣市長選舉，民進黨立委陳亭妃說，公投法規定，就是2年1次的公民投票，如果要併...

【圖輯】照片看歷史／1998年6月29日 阿里山神木永遠倒下了

1998年6月29日，阿里山神木放倒，回歸自然，終將塵歸塵、土歸土；其實，神木早已枯死40多年，卻一直是台灣地標，也是民眾心中的巨木，屹立不墜。 阿里山神木並不是神木群中的「老大」，從它現世90多年以來，名聲一直不墜，知名度也居龍頭地位，台灣人與這株老樹間的依戀，確是傳奇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。