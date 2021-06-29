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防疫排名慘跌 國民黨：蔡政府專斷自滿應深自檢討改進

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委王育敏。圖／國民黨提供

針對彭博資訊公布6月各國「新冠韌性排名」，台灣從曾經最好的第2名，滑落到第44名，在53個調查國家中幾乎墊底。國民黨今表示，這對台灣不僅是嚴重的警訊，更驗證了國際媒體對於蔡政府對抗疫表現得過度自滿、以致未能獲得足夠疫苗的警告。蔡政府應該虛心檢討改進，積極爭取國際認證疫苗，若不願接受各方建言，恐讓台灣脫離新冠疫情的時程遙遙無期。

國民黨強調，台灣防疫排名落入後段班，令國人遺憾。國際媒體很早就提出警告，彭博在去年11月即點出台灣「疫苗資源處於劣勢」的問題；去年12月彭博再度呼籲，台灣「在疫苗取得上還有努力空間」；到了今年，更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的癥結。

國民黨表示，其他如美國CNN、紐時、Time、華爾街日報、外交政策雜誌、英國BBC、金融時報等皆看見了台灣採購海外疫苗的行動不夠快、疫苗接種率過低等問題，但蔡政府防疫方式流於專斷，不肯廣納專家建言，且貿然執行3+11政策，終導致防疫破口，讓台灣防疫成績一落千丈。

國民黨指出，疫情嚴峻當下，台灣人民自律性的配合防疫各項工作，讓台灣防疫上半場獲得國際輿論的贊同；惟中央政府對於其該負責的疫苗採購工作卻輕忽視之，未能超前部署，引發近來的施打亂象，讓台灣後續的防疫工作倍加辛苦，但蔡政府仍固執己見，自己無力取得國際認證的疫苗，對於各民間團體的協助還處處設限，讓台灣採購疫苗的進程不僅落後，還停滯不前，只能倚靠他國的捐贈，試問蔡政府有將人民的健康安全擺在考量的首位嗎？

國民黨強調，疫情仍難紓緩，變種病毒Delta已入侵台灣，讓國人的健康安全受到更嚴峻的威脅。希望蔡政府能真正聽見國際輿論及專家的建言，不要再自陷於意識型態之中，應以人民安全為重，儘快布局二代疫苗的採購策略，讓台灣盡早脫離疫情的危害。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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