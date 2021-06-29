接種名冊不尋常被抓包 高雄3診所藥局恐吃上偽造文書罪

台北市好心肝診所違規施打疫苗惹議，台北市政府日前公布報告調查結果，好心肝兩處診所各罰200萬元，4位衛生局官員涉行政疏失。為杜絕濫打疫苗事件，高雄市政府6月11日發文給高雄市醫師體系各主要公會，要求診所提供的疫苗接種名單須嚴格把關，醫事人員應執登於該診所，非醫事人員要有勞健保文件佐證。高雄市衛生局查出有多家診所造冊不實在，近日將這些登載不實的診所、藥局依偽造文書罪移送法辦。

高雄市衛生局長黃志中證實此事，強調衛政單位要捍衛疫苗分配正義，疫苗珍貴，每一劑都必須打在符合資格的人身上，絕不能有濫權亂象。

據了解，高雄市衛生局近日移送法辦的診所，有一家是一般規模診所，行政人員造冊多達14人，其中還有2名司機，分別66歲、76歲，顯得不尋常，經詢問當事人確認兩人並未真正受雇開車。

也有藥局被抓包明明僅有1、2名藥師，竟列出超過10名行政人員，甚至出現造冊名單中有員工根本互不相識等異常狀況，不合乎常情。

黃志中表示，醫事機構包含檢驗所、居家護理所、藥局、驗光所等都在內，超過3000家，因稽核人力有限，目前先處理6月11日公文發出後的造冊名單，要杜絕造冊不實問題。

高雄市長陳其邁6月21日記者會上表示，高雄市醫事人員疫苗接種第一劑已達6萬7847人，完成率超過99%，當時完成第二劑接種也有3589人。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說明疫苗配發給醫事人員過程，以高雄市醫師公會為例，第一次有400劑疫苗名額，有300多位醫師登記，第二階段是有執登的藥師、護理師，第三階段是診所行政人員，接著第四階段是之前被遺漏的對象都可報。

6月間台北市爆出好心肝診所濫打疫苗事件，高雄市衛生局發公文要求各公會轉達會員，醫事人員應執登於該診所，非醫事人員要有勞健保文件佐證等。王宏育說，有會員跟他反映，診所清潔阿姨一周來打掃兩次，沒有投勞健保，能否提供監視器畫面當證明；也有會員說，醫師娘整天在診所幫忙，也有曝險疑慮，但不符合衛生局要求的執登或投勞健保對象。

王宏育表示，這點他相當堅持，曾在群組告誡會員，若出現違法情事，除了診所要被重罰，還可能吃上官司，要求會員填寫接種名單要實在，也等於是做了壞人，「我因此被會員罵得要死」。王也說，第四階段人員接種接苗時，他便建議去注射疫苗時要出示勞健保證件，「雖然多一道工作與查核，卻是讓作業更嚴謹」。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏指出，此案已在偵辦當中，高雄市醫師公會是作為聯繫平台，協助衛生局整理提報名單。高雄市有約1080家基層診所，衛生局後來有來文要求接種名冊上人員，必須有執業登記，非醫事人員則要有勞、健保文件，公會有轉知診所注意。