潘孟安憂遭污名化臉書狂發文 網路聲量創高峰 好感度創低點

image source：潘孟安臉書

文/朱涵瑜

「國境之南」屏東縣傳出印度變異株Delta病毒群聚感染事件，使得台灣疫情再度拉緊報，而自秘魯返台確診感染的祖孫兩人，確診當天人在屏東枋山隔離，因為設籍在台中，沒被列入屏東病例，無論是疫調疏漏，或是行政疏失，都讓外界產生不少疑慮。而但對於來勢洶洶的印度變異株Delta病毒，不僅當地居民緊張，很多民眾也很憂心。而前一陣子台北市萬華疫情爆發時，衛福部次長石崇良指「萬華是疫情破口」，社民黨台北市苗博雅議員說「全台灣陪雙北坐牢」，引發不少熱議，連番言論被外界認為有甩鍋、歧視之嫌，有鑑於此，屏東祖孫染疫事件爆發之後，縣長潘孟安隨即臉書發文說明，讓潘孟安的網路討論，創下高聲量，但同時負面聲量也飆高。

image source：潘孟安臉書

憂萬華事件重演！潘孟安臉書1天發9文籲「勿污名化」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/22~2021/06/28）統計調查，Delta變種病毒侵襲，傳出屏東有兩個村已經進入「準四級戒備」，面對外界疑問，潘孟安喊話表示沒有封村、封城，6月26日潘孟安的網路討論聲量達到10,006筆；針對疫情傳播鏈以及群聚染的疑慮，擔心屏東被貼標籤，再加上過去萬華染疫事件的經驗，潘孟安在26日一天之內臉書連發9篇貼文，強調「屏東土地不會長毒、天空不會飄毒」，文章效應持續發酵，到了6月27日討論度飆升，讓潘孟安的網路討論聲量創下一週來最高點，多達24,699筆，但同時也有不少網有回應「知道萬華人的感受了嗎」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/22~2021/06/28)

疫情延燒！ 潘孟安負面聲量飆高峰 好感度創低點

網路討論度創新高，負面聲量同時也攀升，屏東出現Delta變種病毒染疫首例，雖然潘孟安立即強調「未隱匿疫情」，讓他的正面聲量來到2,527筆，不過，他的負面聲量卻高達6,858筆，換言之，6月27日潘孟安的網路聲量創下近一週最高峰，而好感度卻是最低點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/22~2021/06/28)

「Delta、病毒、別污名化、破口」 潘孟安網路熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/22~2021/06/28）分析，潘孟安的網路熱門關鍵字，幾乎都與變異病毒有關係，包括「Delta、病毒、別污名化、破口」等等，都在排名之中，顯見這波變異病毒疫情帶來的衝擊與壓力。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路熱門關鍵字(分析時間:2021/06/22~2021/06/28)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月22日至2021年06月28日。











