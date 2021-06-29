53國排名44 江啟臣：彭博去年底就指我疫苗資源處劣勢

彭博資訊昨天公布6月份各國「新冠韌性排名」，在全球53個主要經濟體中，台灣繼5月份從前段班掉至15名後，本月更慘跌到44名，幾乎墊底。國民黨主席江啟臣說，防疫排名慘跌，蔡政府聽懂了嗎？彭博早在去年11月，就已指出台灣「疫苗資源處於劣勢」；12月再度呼籲台灣「在疫苗取得上還有努力空間」；今年更是每個月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題，但是蔡政府不聽。

江啟臣在臉書貼文表示，年初各國開始搶購疫苗，預購量還多出人口數倍時，中央流行疫情指揮中心仍不思積極爭取，指揮官陳時中甚至還奚落各國爭搶疫苗「不應該」，彷彿這種道德光環就能對抗疫情。2月行政院長蘇貞昌更是好整以暇，跟執政黨籍立委宣稱：台灣還沒有打疫苗的迫切性。政府從上到下的自滿傲慢，風險意識的低落，回顧起來怵目驚心。

江啟臣強調，就算是「不見棺材不掉淚」，5月本土疫情爆發後，政府總該醒悟，積極扛起張羅疫苗的責任吧？結果三級封鎖了一個多月，大家看到蔡政府對疫苗到貨延宕只會攤手，人民只能靠美日疫苗援助苦撐。

江啟臣說，即便疫情險峻，迫在眉睫，蔡政府先是面對民間採購努力拖拖拉拉，蘑菇了三星期才「開綠燈」。對我國有採購管道的 莫德那也遲未加碼，到近來Novavax疫苗問世，政府也不曾親洽原廠，只等著Covax來分配。而蔡政府端在懷中的「錦囊妙計」，就是把二期試驗還沒結束的國產疫苗，拉出來緊急授權開打，這不只是把全民當白老鼠，更是對國家疫苗產業的揠苗助長。以這種牛步，我們生活要如何回歸正常？又要憑什麼對抗變種病毒入侵？

江啟臣說，排名已跌落到44名，蔡政府別再用怪東怪西的大內宣，遮掩疫苗政策失當的責任。蔡政府老是歸咎於疫苗難買，為何新加坡、南韓、香港的接種率都能遙遙領先？此刻民生困頓、人心焦慮，每天都有國人因染疫而氣絕喪生。請蔡政府真正苦民所苦，積極接洽，加碼採購；不這麼做，實在對不起努力配合防疫的全體國民。