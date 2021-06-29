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綠指藍打特權疫苗 孫大千：為何不敢公開中央施打名單

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
對於執政黨直指藍營特權打疫苗，前立委孫大千說，最沒資格出來噴口水的就是民進黨團，有這麼多閒工夫搬弄是非，不如用盡洪荒之力幫台灣人民把疫苗採購回來。圖／取自孫大千臉書
對於執政黨直指藍營特權打疫苗，前立委孫大千說，最沒資格出來噴口水的就是民進黨團，有這麼多閒工夫搬弄是非，不如用盡洪荒之力幫台灣人民把疫苗採購回來。圖／取自孫大千臉書

民進黨立法院黨團書記長羅致指國民黨抹黑AZ疫苗，但卻接連特權施打AZ，根本說一套做一套。前立委孫大千說，最沒資格出來噴口水的就是民進黨團，有這麼多閒工夫搬弄是非，不如用盡洪荒之力幫台灣人民把疫苗採購回來。

孫大千在臉書貼文，只會刻意挑幾位藍營政治人物施打疫苗的狀況來大作文章，為什麼不敢公開第二類中央政府中優先施打疫苗的名單呢？難不成是因裡面夾帶了成千上萬個「丁怡銘們」嗎？

孫大千表示，柿子只敢挑軟的吃，拿高嘉瑜來開刀，卻不敢追究真正造成台灣防疫門戶洞開的罪魁禍首民進黨立委范雲。連清理門戶的勇氣都沒有，還有什麼資格在這裡說嘴刷存在感。

孫大千說，面對桃園市長鄭文燦管理諾富特飯店混居不力，造成本土疫情全面爆發，擔任桃園市立法委員的鄭運鵬連一聲都不敢檢討，一句都不敢批評，現在還有什麼臉出來說三道四？

孫大千說，正當Delta病毒大舉來襲台灣的前夕，身為執政黨的立法委員其實有太多工作需要督促政府亡羊補牢和超前部署。放著執政黨民意代表應該負起的責任不管，只會滿腦子進行政治攻防，轉移焦點，推卸責任。有這樣兩光的執政黨，難怪台灣人民只能夠在水深火熱中手無寸鐵的獨自和病毒搏鬥。

孫大千 AZ疫苗 民進黨

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