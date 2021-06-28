【重磅快評】民航局的效率用在這裡 金門人只好多燒香

中央專找金門縣的碴？在強拆機場篩檢站後，金門縣長楊鎮浯昨天在臉書批中央竟讓快篩陽性的旅客登機搭到金門，除讓同機旅客曝險，更忽視離島醫療量能不足的問題，防線形同虛設；民航局起初辯稱人民有遷徙自由，後來才與指揮中心統一口徑，表示未來不再考慮數值誤差，篩檢陽性的旅客將不允許登機；由此看來，金門要守住這塊疫情淨土，還真得多燒香拜佛。

楊鎮浯在臉書指出，昨天中午一名旅客搭機前快篩一度出現陽性反應，民航局竟未依照程序讓他搭機到金門，衛生局在機場攔截後緊急送醫，幸好PCR採檢是陰性，才結束這場鬧劇。楊鎮浯認為，中央規定的程序應是等PCR採檢結果出來，要是陰性才可登機，若是陽性，就必須搭乘防疫計程車到醫院做PCR檢測，並送至防疫旅館或集中檢疫所。

這次算金門縣的運氣好，民航局雖然搞了烏龍，還好這名旅客PCR採檢呈陰性，才結束一場虛驚，但萬一這名旅客PCR採檢後是陽性，還不知道要再匡列、隔離多少人？金門縣也從此失守，這筆帳要算誰的？

答案很清楚，這筆帳當然要算在民航局頭上，更可議的是，民航局在事情被揭露後，竟以遷徙自由是民眾基本權利為自己的疏失作答辯，指政府機關對於侵犯人民合法權利的各項行為，必須審慎為之云云；民航局在三級警戒防疫期間未能嚴格把關，為了文過飾非，無限上綱拿憲法人民權利來做擋箭牌，還真是讓人開了眼界。

如按照民航局的邏輯，人民的遷徙自由高於防疫，那入境集中檢疫14天還能執行得下去嗎？居家隔離趴趴走的人能不能拿同樣的理由來答辯？去年滯留湖北無法返家的小明們又要怎麼說？如果那名旅客 PCR採檢呈陽性，金門從此「淪陷」，民航局還會說人民的遷徙自由比防疫重要嗎？這次的警報幸運解除，但金門縣不會一直好運下去，金門縣也沒有本錢讓民航局再試手氣。

民航局對登機旅客的篩檢漫不經心，但對中央的指令可是劍及履及，上月24日金門縣公告入境金門旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快速篩檢，衛福部深夜發布新聞稿表示縣府快篩令是違法的，依法撤銷，隔天一早，縣長楊鎮浯到機場實地勘查，發現快篩站被民航局漏夜拆除，當場發飆怒譙航空站人員，民航局的工作效率也令人刮目相看。

後來，中央改絃易轍，快篩令變合法，一口氣核定松山等5處機場設置篩檢站，用行動證明金門縣的作法確是超前部署，民航局算是白忙了一場；如果民航局執行旅客篩檢也有這麼高的效率，相信一定可以做好防疫把關，就怕民航局又把效率用錯了地方。