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藍公投會議決議 防疫優先但政府不可沒收人民公投權利

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨下午召開公投小組會議，做出四項決議，除了強調防疫優先，但政府也不可沒收人民公投的權利。此外，要求政府說清楚如何讓人民安心投票，並要求中選會必須在本周五（7月2日），明確告訴外界828公投是否如期舉行。

國民黨強調，無論是哪一天舉辦公投，國民黨都已有完整規劃與準備，要跟民眾一起透過公投，表達反萊豬、顧健康的心聲。

黨主席江啟臣主持公投小組會議，做出四項決議。一，防疫優先，但是政府不可沒收人民公投的權利；二，政府有責任說清楚在防疫期間，如何保障在安全的環境下進行公投，例如是否採用分流投票方式或其他具體防疫措施等，讓人民安心投票。

三，公投該有的法律程序應該要依法進行，也必須提供地方政府以及公投提案單位進行準備；四、 要求中選會要在7月2日開會後，明確告訴外界828公投是否如期舉行。

國民黨強調，今天需要討論能否在828如期進行公投，其實是充分凸顯政府的無能，正由於中央政府無法超前部署，防疫無能、買疫苗無能、規劃準備無能，才造成今天的困擾。國民黨呼籲政府亡羊補牢，儘速就四項公投未來如何進行，給人民一個完整的說明。

此外，國民黨亦公布最新民調，若8月28日如期舉行四項公投，有高達74.3％的民眾表示會去投票，不會投票的僅有2成；不贊成萊豬進口的民眾亦高達七成五，顯示儘管在疫情期間，民眾對於反萊豬進口的意志依舊堅定。

公投 國民黨 投票

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