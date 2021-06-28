監院約談陳時中 柯文哲：防Delta跑得了和尚跑不了廟

監察院擬約詢衛福部長陳時中，調查3+11破口及疫苗採購爭議，台北市長柯文哲今天表示，跑得了和尚，跑不了廟，要追究當然要追究，不過本周Delta病毒變異株進來，應該辦正事要緊，不贊成這時候花時間在監察院，這時候應花時間防疫，不是花時間應付監察院，但追究一定要追究，等疫情比較緩和再處理。

對於監察院擬約詢衛福部，柯文哲今天表示，就像北市府接到議會一大堆索資，應付疫情的時間還不及應付索資，這是不對的，但追究當然要追究，應該是疫情緩和再去處理。

柯文哲表示，對於3+11破口及疫苗採購爭議，跑得了和尚，跑不了廟，追究當然要追究，不過本周Delta病毒變異株進來，應該讓衛福部辦正事要緊，這時候不贊成花時間在監察院，應該是等疫情緩和再去追究。