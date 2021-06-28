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稱約談陳時中不厚道 藍委批蘇揆混亂憲政體制

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

監察委員擬約談陳時中，讓行政院長蘇貞昌不滿表示，此時苛責相當不厚道。國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌情急心切的出面替陳時中說項，不知道自己的論點已經抵觸五權憲法的設立，即便防疫期間也不該混亂了憲政體制，行政院對監察院的調查說三道四非常不恰當，已將幾乎全綠化的監察院矮化成行政院監察局。

賴士葆在臉書指出，過去馬政府時代常見到監察院調查行政部門，這一切是本於職權，依法行政，現在全面執政的民進黨，難道因為全都是自家人，所以連調查都可以免了？

賴士葆說，前一陣子行政院政委唐鳳開記者會承諾，實聯制的資料只做疫調使用，卻被警方拿去使用個資追踪嫌犯，明顯侵犯人權，這麼明顯的事證，監察院居然說這是複雜的問題，等他們研究計畫完成才會有完整的看法，令人無言。監察院若要得到社會的肯定與尊重，就必須發揮御史大夫的精神，毋枉毋縱彈劾糾舉，整肅官箴，而不是官官相護，與行政院水乳交融，彼此彷彿通家之好。

賴士葆表示，3+11的破口、會議記錄的被消失、採購疫苗一年多荒謬的執行力、卡住民間和地方政府欲捐贈疫苗、封殺在野黨要求國產疫苗需進行第三期試驗才能夠審查緊急授權￼等有關防疫的重要提案，這些都是民怨的所在；指揮中心的權力大到常常踰越法律，監察院難道不該醒醒做點事嗎？

監察院 行政院 賴士葆

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