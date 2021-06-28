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新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

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【重磅快評】不敢逆時中 監察委員真乖巧

聯合報 / 主筆室
中央流行疫情指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

有報導指出，監察院兵分四路，要查機組人員「3+11」決策過程、疫苗採購、萬華「阿公店」掛羊頭賣狗肉，以及移工人權等4個與防疫、疫情有關的議題，甚至不排除約詢只疫情指揮中心指揮官陳時中。此一訊息如果屬實，多少算是監察院敢於挑戰行政權的表現。

不過若仔細分析這四個案子，監察院仍稱不上是「公平處置」。四案中就有兩案是針對台北市政府，相對來看，這兩案的重要性和3+11決策過程、疫苗採購黑幕很難相提並論。表面上，監委們似乎是採取「各打五十大板」的平衡，但實際上，還是避重就輕，選擇性辦案。

但即使如此，消息一出，竟然還是引來監委們「表忠」，向蔡政府告白。監委王幼玲說，萬華阿公店的案子要問柯文哲，和陳時中無關；移工人權「勉強和陳時中有點關係」，但也還在進行中，他們若要約詢陳時中，「也不會這時候去約」。最後他還批評媒體，「根本是典型的炒作新聞」。

另一位監委林郁容話說得更直接，他說這根本是有人要以監院調查的名義，轉個彎來打擊防疫中心的努力，還痛批這是不可取的行為。林郁容甚至還熱血沸騰的說，現在指揮中心工作非常繁重，「陳時中部長他的工作非常辛苦」，目前在這個防疫最艱難的時刻，「很可能有一些特定的力量想破壞防疫的努力」。

很顯然，這兩位監委在這四個案子中都有一定的角色，此時此刻出來表態，動機也很明確，就是不敢捋蔡政府虎鬚，所以才會口不擇言，連「陳部長工作非常辛苦」都說得出口，還要補充說自己主要查的是柯文哲，不是陳時中。

其實兩位監委在表忠的過程裡，也並非不知道監委們各自獨立辦案，他們並無權代其他人發言。而且當他們自己在譴責其他人透露辦案內容時，說自己查的是柯文哲，或者說現在不會約詢陳時中，何嘗又不是透露辦案進度？這種前後矛盾，也更凸顯監委們為了表達自己選邊站隊，連合理邏輯都不顧的窘態。

這兩位監委之所以表現得這麼乖巧，一來當然是意識形態使然，當初監委提名本就是一片綠油油，王幼玲、林郁容兩人皆不例外；其二則是監委這樣一個酬庸的肥缺，蔡英文總統提名他們，自不是要他們和民進黨作對，這一任做完，還有沒有下一任，看的就是表現。利益當前，職權什麼的，當然就拋諸腦外了。

國人對這屆監委本來就並不抱什麼期待，這兩位監委的發言，更加印證過去對監察院的質疑都合情合理。至於這四個案子的前景如何，也不難預料了。

陳時中 監察院

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