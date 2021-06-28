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新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

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監委搬監察法強調調查須保密 是否約詢陳時中仍無答案

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今主持臨時記者會。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今主持臨時記者會。記者楊雅棠／攝影

監察院目前累計四件與疫情相關的調查案，監院內部傳出，已有不只一組監委擬在不影響疫情指揮運作的前提下，約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。不過，負責相關案件的調查監委這兩天大動作自清，搬出「監察法」第26條，強調「調查人員對案件內容不得對外宣洩」，但未來查案時到底要不要約詢陳時中等官員仍沒有說清楚。

今天監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑、浦忠成今天發出新聞稿，指近期報導有關監察院就「3+11」決策過程及疫苗採購等案進行調查，監察委員就調查案件皆須依據監察法第26條第3項規定：「調查人員對案件內容不得對外宣洩。」

新聞稿也指出，監察委員獨立行使職權，調查作為皆須依法行使，尤須依據監察法第26條規定，調查案件須遵守一定的保密義務，於調查報告尚未審議通過前，調查內容、過程不得對外宣洩，有關媒體報導調查過程擬約詢官員等情，多屬臆測，易造成各界混淆，特此說明。

行政院長蘇貞昌昨天表示，這時不要反過來苛責陳時中與防疫團隊，「相當不厚道也不公平。」不過監院知情人士指出，約詢本來就不會在疫情緊繃期間進行，會待疫情告一段落之後才約詢。知情人士指出，監察委員本就有權約詢相關官員調查，消息早就在監院內部傳出，如今監委大動作澄清自己就屬於自己的職權範圍，反而顯得矛盾，恐怕會導致往後自廢武功。

疫情 陳時中 監察院

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