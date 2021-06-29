添好運「謝謝柯文哲」慘被出征！網友怒嗆「拒買」反遭朝聖成另類宣傳
image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan
文／翁筠茜
米其林餐廳「添好運」6/26在臉書粉絲專頁發文，感謝台北市長柯文哲線上點餐支持添好運，沒想到一則貼文引起網友反彈，揚言「拒吃抵制」；消息傳到PTT後，許多網友反而到該貼文朝聖，力挺「等下就來吃添好運」，成另類宣傳。
image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan
一篇貼文點燃網友怒火！ 添好運「謝謝柯文哲市長」慘遭出征
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，添好運自6月26日到6月28日上午11時，共有4,505筆網路聲量。添好運6月26日於臉書貼出柯文哲享用添好運餐點的照片，寫下「這是小編第一次，看到市長辦公室。謝謝市長為餐飲加油打氣，午餐添好運」，鼓勵民眾使用線上訂餐系統。不過有網友看到柯文哲的照片，留言表示「以後不會再買了」、「不就是他害你們餐飲業辛苦的時間無限延長嗎」、「沒胃口了」，甚至誓言「拒吃添好運」。
▲6月27日有網友在PTT發文討論「港式飲茶添好運被出征了」，衝高添好運的網路聲量。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）
▲有網友不滿添好運感謝柯文哲。
image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan
劇情再次反轉！ 網怒「1450這樣也要出征」紛支持添好運
不過27日有網友在PTT發文「港式飲茶添好運被出征了」，衝高添好運的網路聲量，添好運近3天的正面聲量大過負面聲量，正面聲量871筆，負面聲量800筆，不少網友不滿「1450連這個都能出征」，紛紛朝聖原文，寫下支持留言，「我還不買爆」、「添好運好吃，綠共不爽不要吃啊」、「謝謝你們，一定支持，別理會酸民，加油」。
▲添好運自6月26日到6月28日上午11時，正面聲量871筆，負面聲量800筆。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／網路好感度（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）
從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，不少網友認為，添好運只是貼出柯文哲的照片，卻慘遭「出征」，稱這些因柯文哲就攻擊添好運的人為「粉綠」，認為此行為就跟「小粉紅」一樣，看到與自己立場不同的人就要惡意貶低，因此後來陸續有網友「朝聖」，為添好運「補血」，留下「加油」、「好吃」等字句。
▲網友討論添好運的話題聚焦在「出征」、「朝聖」、「粉綠」、「好吃」、「加油」。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）
▲陸續有網友幫添好運「補血」支持。
image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月26日至2021年6月28日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『添好運』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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