添好運「謝謝柯文哲」慘被出征！網友怒嗆「拒買」反遭朝聖成另類宣傳

image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan

文／翁筠茜

米其林餐廳「添好運」6/26在臉書粉絲專頁發文，感謝台北市長柯文哲線上點餐支持添好運，沒想到一則貼文引起網友反彈，揚言「拒吃抵制」；消息傳到PTT後，許多網友反而到該貼文朝聖，力挺「等下就來吃添好運」，成另類宣傳。

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一篇貼文點燃網友怒火！ 添好運「謝謝柯文哲市長」慘遭出征

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，添好運自6月26日到6月28日上午11時，共有4,505筆網路聲量。添好運6月26日於臉書貼出柯文哲享用添好運餐點的照片，寫下「這是小編第一次，看到市長辦公室。謝謝市長為餐飲加油打氣，午餐添好運」，鼓勵民眾使用線上訂餐系統。不過有網友看到柯文哲的照片，留言表示「以後不會再買了」、「不就是他害你們餐飲業辛苦的時間無限延長嗎」、「沒胃口了」，甚至誓言「拒吃添好運」。

▲6月27日有網友在PTT發文討論「港式飲茶添好運被出征了」，衝高添好運的網路聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）

▲有網友不滿添好運感謝柯文哲。

image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan

劇情再次反轉！ 網怒「1450這樣也要出征」紛支持添好運

不過27日有網友在PTT發文「港式飲茶添好運被出征了」，衝高添好運的網路聲量，添好運近3天的正面聲量大過負面聲量，正面聲量871筆，負面聲量800筆，不少網友不滿「1450連這個都能出征」，紛紛朝聖原文，寫下支持留言，「我還不買爆」、「添好運好吃，綠共不爽不要吃啊」、「謝謝你們，一定支持，別理會酸民，加油」。

▲添好運自6月26日到6月28日上午11時，正面聲量871筆，負面聲量800筆。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／網路好感度（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）

從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，不少網友認為，添好運只是貼出柯文哲的照片，卻慘遭「出征」，稱這些因柯文哲就攻擊添好運的人為「粉綠」，認為此行為就跟「小粉紅」一樣，看到與自己立場不同的人就要惡意貶低，因此後來陸續有網友「朝聖」，為添好運「補血」，留下「加油」、「好吃」等字句。

▲網友討論添好運的話題聚焦在「出征」、「朝聖」、「粉綠」、「好吃」、「加油」。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/06/26-2021/06/28）

▲陸續有網友幫添好運「補血」支持。

image source：臉書／添好運台灣 TimHoWan Taiwan





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月26日至2021年6月28日。









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