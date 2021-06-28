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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

檢附陰性報告符合率達99.4％ 昨起採入境三大措施

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心入境三大加強措施。圖／指揮中心提供
指揮中心入境三大加強措施。圖／指揮中心提供

為因應Delta變異株，指揮中心祭出三大措施，6月27日0時起，自國外入境都一律集中隔離，七國重點高風險國一律入住集中檢疫所，其他地區可以入住防疫旅館，取消居家檢疫，可自費入住集中檢疫所；無論是否從七國入境，隔離期滿一律做PCR篩檢；進入隔離前加做1次ＰＣＲ篩檢。入境時要交檢驗陰性報告相關證明文件，現在配合度高，符合率有99.4%。

指揮中心指揮官陳時中表示，6月27日0時起，自國外入境都一律集中隔離，因為如果在防疫旅館或居家檢疫，有些人會誤以為可以在家裡，所以要集中隔離。

目前有印度株病例較高的重點高風險國家有巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉（含轉機）等七國。

陳時中指出，七國要求入住到集中檢疫所；其他地區可以在防疫旅館，「我們取消在家裡檢疫」，若在防疫旅館不方便等，也提供集中檢疫所可以自費入住。

無論是否從七國入境，隔離期滿一律做PCR篩檢，進入隔離前加做1次ＰＣＲ篩檢，原來規定沒變，有症狀一律採檢。這個情形中，入境時要交檢驗陰性報告相關證明文件，沒有檢附者要採檢，也要處分，但現在配合度高，符合率有99.4%，相關制度順利，旅客也很配合。

陳時中表示，原來對於重點國家最早去年開始是進出都要採檢，七國部分維持不變，本來可以回到居家檢疫的目前一律要到集中檢疫或防疫旅館做集中隔離。

防疫旅館 居家檢疫 陳時中

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