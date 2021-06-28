柯文哲挺店家遭出征 王鴻薇批：三分防疫七分鬥爭

米其林餐廳港式飲茶添好運日前在臉書粉專PO文，感謝台北市長柯文哲線上訂餐，卻引來大批網軍攻擊，但也有許多民眾留言表示同情店家，還有網友發現，該文底下發生大量集體刪文，對此，台北市議員王鴻薇痛批，民進黨大疫之下「三分抗疫，七分鬥爭。」令人感嘆，如果政府防疫有像打政敵一樣這麼積極就好，議員批「霸凌店家算什麼英雄好漢，靠這樣治國，真的能解決什麼問題嗎？」

王鴻薇說，這些1450網軍怎不檢討一下，為何衛福部長陳時中曾推薦的台南知名鴻品牛肉湯店，關分店會批評「政府無能」?

議員質疑，只會發動網軍洗風向，老百姓眼睛畢竟是雪亮，該誰負責就該誰，疫情之下百業蕭條，紓困補助迫切需要，政府心思應該放在如何能盡快讓店家、讓人民恢復正常生活，只有放下對立與政治鬥爭，才能夠真正對台灣有幫助，別忘同島一命、才能共度難關。

王鴻薇也呼籲，疫情嚴峻，全台三級警戒打擊到許多小店家，正是這些小店家的存亡之際，希望大家有能力的，可以多多支持外帶，讓這些岌岌可危的商家，能夠有喘息空間，更警告那些綠營網軍，不求雪中送炭，「但求不要落井下石，放過這些老百姓吧！」