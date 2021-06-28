【即時短評】疫情下總統合適度民調 看對2024影響

美麗島電子報公布6月國政民調，這也是疫情在5月迅速擴散之後的首次民調。其中在「總統合適度」部分，新北市長侯友宜獲得22.3%的支持，首次超越副總統賴清德的21.8%，越居第一，恐在藍營中持續發酵；柯文哲17.8%，相較於4月時的10.8%大幅成長，更有可能是2024總統大選時最關鍵的變數。

這份民調的調查時間，是在6月23日至6月24日，在被列入「總統合適度」調查的藍綠白對象中，幾個關鍵因素必須考量。

綠營方面，這次被納入調查的還有桃園市長鄭文燦。鄭文燦的合適度從2月的10.1%，4月納入行政院蘇貞昌調查時的7.5%，到6月持續走跌至6.7%，近期當然與3+11及諾富特引發防疫破口疑慮脫不了關係，但長期缺乏話題性，也是鄭文燦的危機。

賴清德由於是備位元首缺乏舞台，就算6月初日本送台灣疫苗時，有媒體釋放出賴清德爭取有功的印象，但從民調結果看來，賴的信任指數、合適度相較之前都沒有太大波動，卻也因無責可扛，免於被檢視，成為綠營當中少數沒有因疫情受傷的倖存者，繼續在2024綠營卡位戰中居領先地位。

藍營方面，被列入調查的新北市前市長朱立倫，疫情期間除了靠臉書發聲，同樣也找不到舞台，合適度從2月的8.7%、4月的8.1%持續滑落，6月僅剩下7.1%。尤其是2月被列入調查時，合適度有6.1%的媒體人趙少康，在4月、6月被排除調查後，並沒有讓朱立倫獲益。

趙少康的被排除，卻讓侯友宜的合適度從2月19.1%，4月時爬升到22.5%，6月雖然略減0.2個百分點，但卻首次超越賴清德，成為第一。侯友宜的信任指數72.4，依然領先，與居次賴清德的59.2保持穩定差距，且就算傳出綠營想藉疫情「誅侯」，以及高雄市長陳其邁23日批評新北疫調不實，也無損侯友宜訴求「做實事」建立的信任度。

台北市長柯文哲，就算在民調期間正經歷好心肝及北農、士林長照機構群聚事件，遭民進黨及網路圍剿，但柯文哲的合適度不減反增，從2月的9.8%、4月的10.8，竄升到17.8%居第三。柯文哲的信任指數，也從4月墊底的46.0，上揚到6月的55.9越居第四，進逼賴清德及鄭文燦的58.0，顯見強調「解決問題」的柯文哲，已能破解「認知作戰」。

網軍恐怕越來越難帶風向，也可從柯文哲在善用網路的20-29歲及30-39歲族群中，分別以37.1%及27.1%的合適度遙遙領顯中看出。且因疫情而有舞台的柯文哲、侯友宜，雖然一定會成為被攻擊的箭靶，但相較於民進黨造成的3+11破口與疫苗延遲部署，柯、侯屢屢展現積極主動，更能帶給民眾安定感。

另一方面，民進黨、國民黨好感度雙降、反感度雙升，但賴清德、侯友宜的合適度、信任指數卻不受影響，顯見民眾對於政黨與政治人物間的喜好連結越拉越開。這或許也是侯友宜總不願意跟著國民黨起舞，凡事陷入藍綠口水戰的原因；也代表就算民眾黨給人一人政黨的印象，柯文哲的首度市長效應，仍會在2024成為關鍵。