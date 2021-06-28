影／綠側翼網軍「到處咬人」 館長：用狗鍊把他們拴好

台北市長柯文哲日前受訪時抱怨，長者打疫苗遭中央「突襲」，他賭中央動作不夠快，因進貨到派發下來還要七到十天，並撂話「如果真的要搞我，（下次）下來我就慢兩天（施打）」。此話被網軍斷章取義散布，還有媒體以此為標題報導。對此，網紅「館長」陳之漢在直播用三字經怒飆媒體，「現在六、七成都在執政黨手裡，後面頭的名子是誰在處理我都知道。」他砲轟，「側翼真的要管好，用狗鍊把他們拴好，不要隨便放出來咬人，如果咬到我，到時候選舉來了，你們就試試看。」

館長說，民進黨最近民調真的很低，就把事情做好就好，叫下面都閉嘴不要再吵了，不要再叫記者去寫那些有的沒的。他砲轟「側翼真的要管好，用狗鍊把他們拴好，不要隨便放出來咬人，還咬到我。」館長嗆，「如果咬到我，到時候選舉來了，你們就試試看，選舉差距就在三、五趴！真的有時候不要做得這麼過分。」

館長說，民進黨裡有很多好人，也有非常多的壞蛋。他戰的是一個道理，而不是討論是否支持民進黨？他說自己是台派的，怎麼會不支持？「但是不能整天找一些阿狗阿貓，那不是咖啊。找一些肖查某，黑白醮。」