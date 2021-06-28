快訊

打工族申請萬元補貼 不少人投保金額被刷下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠側翼網軍「到處咬人」 館長：用狗鍊把他們拴好

聯合報 / 記者張鳳儀 黃靖雯／即時報導
網紅「館長」陳之漢。圖／翻攝YouTube「寶寶愛館長」
網紅「館長」陳之漢。圖／翻攝YouTube「寶寶愛館長」

台北市長柯文哲日前受訪時抱怨，長者打疫苗遭中央「突襲」，他賭中央動作不夠快，因進貨到派發下來還要七到十天，並撂話「如果真的要搞我，（下次）下來我就慢兩天（施打）」。此話被網軍斷章取義散布，還有媒體以此為標題報導。對此，網紅「館長」陳之漢在直播用三字經怒飆媒體，「現在六、七成都在執政黨手裡，後面頭的名子是誰在處理我都知道。」他砲轟，「側翼真的要管好，用狗鍊把他們拴好，不要隨便放出來咬人，如果咬到我，到時候選舉來了，你們就試試看。」

館長說，民進黨最近民調真的很低，就把事情做好就好，叫下面都閉嘴不要再吵了，不要再叫記者去寫那些有的沒的。他砲轟「側翼真的要管好，用狗鍊把他們拴好，不要隨便放出來咬人，還咬到我。」館長嗆，「如果咬到我，到時候選舉來了，你們就試試看，選舉差距就在三、五趴！真的有時候不要做得這麼過分。」

館長說，民進黨裡有很多好人，也有非常多的壞蛋。他戰的是一個道理，而不是討論是否支持民進黨？他說自己是台派的，怎麼會不支持？「但是不能整天找一些阿狗阿貓，那不是咖啊。找一些肖查某，黑白醮。」

館長 民進黨

延伸閱讀

影／「敢不敢嗆范雲3+11？」館長轟周玉蔻：超級大綠蛆

前調查官恐嚇館長、余天、顏寬恆 遭判3月徒刑

館長台中旗艦館3度遭灑冥紙 報警一查又是「老面孔」

影／講不贏就噴這句！館長狂轟綠網軍護航大招

相關新聞

影／綠側翼網軍「到處咬人」 館長：用狗鍊把他們拴好

台北市長柯文哲日前受訪時抱怨，長者打疫苗遭中央「突襲」，他賭中央動作不夠快，因進貨到派發下來還要七到十天，並撂話「如果真...

蔡英文民調呈現死亡交叉 綠委：防疫期間很正常

根據美麗島電子報民調，有47.6%滿意蔡英文總統執政表現，49.1%不滿意，上個月滿意度是48.9%、不滿意度47.3%...

影／「台灣人手無寸鐵」 藍委怒吼：趕快買疫苗！

近日印度Delta變種病毒入侵台灣，國民黨團上午召開記者會，指台灣人手無寸鐵、沒有疫苗，如何能抵擋病毒，鄭麗文表示，「台...

赴陸參加青年論壇 洪秀柱：我會在大陸打WHO認證的疫苗

國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，自己目前正在大陸檢疫隔離中，為7月的第四屆海峽兩岸青年發展論壇做準備。她更透露，將藉此機會...

公投延期綁2022大選？江啟臣：指揮中心、中選會快決定

Delta變異株入侵讓國內疫情出現變數，8月28日公投是否能如期舉行，中選會擬在7月2日開會討論。媒體詢問國民黨是否希望...

疫情期間沒聲量？江啟臣：在野黨裡國民黨被封殺最嚴重

國民黨主席江啟臣上午接受「蔡詩萍嗆新聞」專訪，被問到疫情期間，在野黨的聲音是否有被充分報導出來，江啟臣直言：「我覺得沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。