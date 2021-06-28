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影／「台灣人手無寸鐵」 藍委怒吼：趕快買疫苗！
近日印度Delta變種病毒入侵台灣，國民黨團上午召開記者會，指台灣人手無寸鐵、沒有疫苗，如何能抵擋病毒，鄭麗文表示，「台灣現在很多人連第一劑都打不到」，批評政府不但不買疫苗，還阻擋企業幫台灣買疫苗，鄭麗文更是爆氣大吼，「陳部長，你自己該去買的疫苗，趕快去買！」
鄭麗文表示，台灣不像美國、英國、以色列，全國疫苗施打已經超過安全的覆蓋率，台灣人沒有疫苗，「我們什麼都沒有」，很多人連第一劑疫苗都還打不到。她還說現在二代疫苗的布局很重要，政府一直說超前部署卻毫無作為，美國相當被看好的Novavax疫苗，對變種病毒的保護力非常強，不只歐美國家搶訂，連日本、韓國都大量下訂單，質疑政府為什麼沒有任何動作。
鄭麗文還說，台積電和郭台銘見了蔡總統後，陳時中要隔一個禮拜之後才給政府授權，她覺得實在太不可思議，政府竟然牛步阻擋，並質疑陳時中變相擋企業幫忙買疫苗，最後更怒吼，「陳部長，不要再擋疫苗了，你自己該去買的疫苗，趕快去買！」
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