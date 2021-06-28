蔡英文民調呈現死亡交叉 綠委：防疫期間很正常

根據美麗島電子報民調，有47.6%滿意蔡英文總統執政表現，49.1%不滿意，上個月滿意度是48.9%、不滿意度47.3%，民調呈現「死亡交叉」，包含上周台灣民意基金會也是死亡交叉。民進黨立委認為，疫情高峰期，民調不可能太好，都是正常現象，唯有擺脫疫情，才是重拾民心的不二法門。

民進黨立委鄭運鵬指出，去年美國、日本、德國、英國等經歷過疫情高峰期，那時候民調時起起伏伏，很正常，但全世界沒像台灣一樣，過去一年半防守成功，經濟成長成為奇蹟，但在疫情高峰期，過去長時間努力和一個半月以來對疫情控制，相信中央地方政府努力慢慢被看到，疫情高峰期民調不可能太好，這都是正常現象，會作為參考。

民進黨立委許智傑指出，3級警戒已經1個半月，許多民眾生活受到很多影響，當然不滿意的人會更多，指揮中心真的很辛苦，未來繼續爭取疫苗，控制疫情，振興經濟，唯有擺脫疫情，才是重拾民心的不二法門。