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赴陸參加青年論壇 洪秀柱：我會在大陸打WHO認證的疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨前主席洪秀柱在臉書表示，自己目前正在大陸檢疫隔離中，為7月的第四屆海峽兩岸青年發展論壇做準備。她更透露，將藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，強調對大陸的疫苗品質也有信心。

洪秀柱表示，去年來到杭州舉辦第三屆青年發展論壇時，就已深刻感受到大陸防疫措施的嚴謹，近來變種病毒肆虐，大陸除了嚴格落實入境檢疫、入境普篩之外，入住防疫旅館的旅客，每3天就要做1次篩檢，可見防疫力度又加強了許多。

洪秀柱說，入境檢疫隔離這幾天，除了吃喝追劇、放鬆休息之外，也持續不輟的關心台灣新聞。自從5月台灣疫情爆發之後，她曾率先表達願意向大陸爭取疫苗，大陸當局也表示願捐助醫療設備及疫苗，她非常感謝包括大陸及世界各國在內，所有願意對台灣伸出援手的善意與關懷。

洪秀柱說，然而看到台灣至今仍為疫苗的問題爭執不休，心裡十分難受。誠如各界所言，如果政府真的做到「超前部署」，提前準備好疫苗的採購，相信台灣社會根本不會像如今這般缺乏疫苗，更不會為了「特權接種疫苗」、「施打何種疫苗」、這些問題爭執不休。

洪秀柱強調，讓國人盡速施打疫苗，本應是政府的責任，更是每位國人的基本權利現在台灣正遍嘗因「政治防疫」所帶來的苦果：疫苗短缺、爭打殘劑、本土感染、高死亡率、變種病毒傳入及紓困問題等，令人難過，也令人憂心。

洪秀柱最後提到，有些朋友關心她會不會在大陸接種疫苗，當然，她會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，她對大陸的疫苗品質也有信心。希望台灣的疫情能夠盡快獲得有效的控制，也祝福大家健康、平安。

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