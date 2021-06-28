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公投延期綁2022大選？江啟臣：指揮中心、中選會快決定

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

Delta變異株入侵讓國內疫情出現變數，8月28日公投是否能如期舉行，中選會擬在7月2日開會討論。媒體詢問國民黨是否希望公投直接綁2022大選，黨主席江啟臣表示，中央應考慮這些不同變數該如何因應，負責選舉規劃和決策的中選會，以及負責疫情的指揮中心應趕快通盤考量做出決定。

江啟臣說，針對公投日期是否調整，中央選委會與疫情指揮中心應該趕快做出決定，跟人民說清楚講明白，到底相關因應配套措施要怎麼做？要如何做到一方面落實防疫，讓防疫工作做好，二方面佑能保障直接民權的行使，讓人民不會覺得公投背沒收。

江啟臣表示，在兩者兼顧下，國民黨再次呼籲中央選委會及疫情指揮中心應該趕快做出決定，因為距離8月28日只剩下2個月的時間，但疫情變化是充滿很多變數，至少7月12日以前都還處於三級警戒。

疫情 公投 江啟臣

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