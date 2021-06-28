疫情期間沒聲量？江啟臣：在野黨裡國民黨被封殺最嚴重

國民黨主席江啟臣上午接受「蔡詩萍嗆新聞」專訪，被問到疫情期間，在野黨的聲音是否有被充分報導出來，江啟臣直言：「我覺得沒有，國民黨是在野裡面被封殺最嚴重的」。他表示，看媒體報導就知道了，現在是在監督執政黨還是在野黨？還好有網路可讓國民黨讓自己的聲音傳達給民眾。

針對國民黨日前批評中央購買疫苗未超前部署也未補救，江啟臣表示，民進黨把「防疫當政治、人命當數字」，新冠肺炎條例規定這是中央的責任，為什麼最後是民間跳出來要買疫苗？先進國家沒看到一個國家是這樣準備疫苗的，人民的焦慮就是政府不作為，沒有超前部署，嚴重落後跟不上。

「如果講都是中共打壓那更好笑！」江啟臣質疑，為什麼一定要從中共打壓的途徑去取得疫苗？還有境內防疫干中共什麼事，而且台美關係不是史上最好，那中央的戰略策略在哪裡？應該跟美國談好及早部屬，如果早跟美國採購2、3000萬劑被拒絕，那人民至少會感受到政府努力。

江啟臣說，為什麼只有韓國能拿到代工？為什麼別的國家都在部屬二代疫苗，我國都沒有加購？只靠人家捐、靠民間去買這是什麼態度？中央買的動作太慢，而且補救動作都沒做。防護力不錯的美國Novavax中央也沒有洽談部屬，卻一天到晚在吵BNT，根本就是在打假議題。

江啟臣強調，中國大陸的疫苗依照本國法令就是不能進口，這個辦法跟命令是行政院經濟部國貿局訂的，要不要進口大陸疫苗只有政府能夠決定，民進黨不要甩鍋給立法院，那是行政命令，這件事是民進黨在轉移焦點，把單純的疫苗議題變成兩岸議題，政府不買讓民間買又說是對岸阻撓。

主持人蔡詩萍詢問，政府未超前部署二代疫苗轉移到BNT身上，江啟臣說，「可能有一些不可告人的內幕」，否則照正常邏輯來判斷，這種危機的判斷不應該是如此。即便其他國家有提前採購，但變種病毒已出現2、3個月，這些國家都加購採買超前部署，政府去年沒跟上，此時應該要跟上。

但江啟臣說，中央從5、6月就一直在提國產疫苗，5月28日還趕快下訂各500萬劑，中央單壓一邊，放著既有的疫苗管道不去擴大採購，這很怪。他舉例，5、6月美國買了2億劑莫德那疫苗，歐盟也買了1.5億劑，防疫不錯的澳洲也多買2500萬劑，韓國更是直接跟美國談代工。