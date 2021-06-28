江啟臣：人民不會因為疫情減少關注而改變對公投的立場

中選會將在周五（7月2日）討論公投日是否延期。國民黨主席江啟臣上午接受「蔡詩萍嗆新聞」專訪表示，即便疫情期間大家對四大公投關注度不高，但不代表立場改變，不過決定是否舉辦的權力在中央流行疫情指揮中心和中選會，非地方政府能單獨決定，必須由中央去做全盤考量。

江啟臣表示，疫情是全國性的，選舉也是全國性的，必須由中央流行疫情指揮中心和中選會兩個單欸意見去做全盤考量。但在疫情當下，民眾最關心的是防疫是否能落實，所以選舉方面的因應和配套都要提前弄好。

江啟臣說，國民黨要先看中選會決定再做應變，他提醒民進黨政府，落實防疫和保障民權是政府要去兼顧的，也有民眾擔心政府沒收公投的疑慮，或是勉強舉辦突然宣布如何因應，這也是大家現在會擔心的事情。

江啟臣強調，國民黨對公投方向和態度沒有改變，疫情期間民意的訪查，大家對四大公投的改變並不大。雖然因為疫情的關係導致對四大公投的關注不高，但不代表立場改變，只要不影響人民出去投票的安全性或方便性，他不認為人民會有所改變或受到民進黨側翼的干擾和影響。

至於黨主席選舉，江啟臣表示，就算7月12日解封，也要重新討論選舉日期，指揮中心在5月11日才升二級警戒，過去沒有在二級警戒期間舉辦過任何投票的經驗，不管是罷免還是其他選舉，指揮中心說二級是室內不超過100人、室外不超過500人，乍聽之下好像可以舉辦選舉，但要有什麼樣的條件或是哪些狀況不允許，指揮中心都要講清楚，要怎麼進行選舉黨內也都還要討論。