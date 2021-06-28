中央未落實快篩陽性不應登機 陳玉珍再赴疾管署抗議

針對昨日中央未落實快篩陽性不應登機的防疫措施，國民黨金門立委陳玉珍上午再赴疾管署抗議。陳玉珍表示，雖然她昨晚8到10點便和疾管署副署長莊人祥密集溝通，疾管署最終同意她的要求，但她仍堅持今早到疾管署再度與中央確認之後的作業程序，以確保金門鄉親的健康安全。

莊人祥接受媒體訪問允諾，以後快篩只要有一點點的不確定，也要採用PCR檢測，在松山機場完全確定是陰性才可以登機。

陳玉珍不滿說，從禁止地方設機場快篩站，到全面入境採檢，中央對於離島的防疫作為，總是讓金門鄉親感到憤怒與不解，為何中央屢屢防疫作半套，無法將病毒阻絕於境外，置離島鄉親健康於不顧？如今連中央自設的快篩站，都出現防疫漏洞，顯然指揮中心在離島防疫的工作上有嚴重疏失，應立即檢討強化。

陳玉珍說，莊人祥向她表示，該名旅客是自願接受快篩採檢的，但她仍質疑，如果按照指揮中心的說法，松山航站的醫事人員經二次採檢後發陰性報告，不就是確認該名旅客的健康安全無虞，那為何松山航站還要通報金門航空站，掌握該名旅客的狀況？如此是否顯示連在松山航站進行快篩採檢的醫事人員，都對採檢的結果存疑，而要求地方要持續掌握該名旅客的情況？這樣的話又如何保障離島居民的健康安全？

因此，陳玉珍今日前來疾管署抗議溝通，要求疾管署應重新檢討相關作業程序，對於自願快篩的旅客應採取給予最高防疫的標準，完善各項入境檢測作業，以守護離島居民安全，並且避免不必要的恐慌。