孫大千：政府對民間捐疫苗有4不同 拜託先收起政治算計

台積電、鴻海及慈濟等多個民間企業組織欲購買BNT疫苗，至今未能成功。前立委孫大千在臉書指出，民進黨對於民間組織捐贈疫苗的四個不同，包括態度不同、標準不同、立場不同和邏輯不同。

孫大千表示，綠營官員對台積電輪番吹捧，對鴻海創辦人郭台銘卻冷言冷語，對藍營色彩濃厚的工商協進會更是直接勸阻。

孫大千說，一樣都是出錢出力，為政府解決疫苗不足的困境。慈濟基金會和工商協進會卻無法比照專案處理。

孫大千更表示，明明是同一個政府，為什麼行政院和總統府所表現出來的立場有如天壤之別？

孫大千說，政府的邏輯很奇怪，對於外國友邦的疫苗捐贈是多多益善，心存感激。對國內民間團體的疫苗捐贈卻是嫌棄太多會很難處理。

孫大千表示，正如同證嚴上人所說，採購疫苗是為了搶救生命。當台灣人民面臨生死關頭，幾乎快要跪求政府提供具有保護力的國外疫苗來救急救命，就拜託民進黨先收起自己內部的派系角力和心中的政治算計吧。