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【即時短評】賈永婕現象 映照著政府防疫的遲緩、官僚和冷酷

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
賈永婕現象告訴了國人什麼才是真正的救人，以及映照著政府在防疫這件事上是多麼的遲緩、官僚和冷酷。圖／取自賈永婕的跑跳人生臉書
賈永婕現象告訴了國人什麼才是真正的救人，以及映照著政府在防疫這件事上是多麼的遲緩、官僚和冷酷。圖／取自賈永婕的跑跳人生臉書

藝人賈永婕募款上千萬元，購買300多台「救命神器」HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）給各大醫院使用，讓因感染疫情的重度患者在插管前還有另一個選擇，一路走來成為國人眼中的「防疫女神」。仔細觀察，賈永婕到底做對了什麼事，以致於醫護人員爭相找她，而不是政府；賈永婕現象又帶給政府什麼啟示？

從賈永婕為醫護送便當、送醫療器材的過程，大家可以發現，她直爽可親、有話直說，從她昨天的臉書直播也可清楚看到，為了讓部立屏東醫院的患者有HFNC可以用，雖然是假日，但她急切的親自南下跑四家醫院，而且怕時間慢了會耽誤了患者的病情，還趕著在車上連繫另家也是接受她贈予HFNC的醫院，希望能先把機器調度過去。

過程中，大家體會到她把患者當自己親人在救的急切的心情；她會想盡辦法且迅速的去做，讓大家感受到「這才是救人」尤其是她在醫院前受訪時談到為什麼要先把器材調度過去，原因在於她認為「大家不要分彼此」應該「團結一致，一起度過疫情」。

她在直播中分享，「抵達部立醫院時，誰都不認識，一位醫護人員默默站在旁邊，後來才知道對方就是向她求救的呼吸治療師，兩人彼此對望，兩人都忍不住哭了」。

賈永婕在行善的過程中，一度遇到有人質疑她的動機，認為她是「被派出來要攻打民進黨的人」或是「做秀」，但國人從她自然和真情流露的舉動中，都相信沒有這麼複雜，也沒有那麼政治。

雖然，賈永婕和其友人一開始就曾替政府緩頰，表示政府做事受限於公部門的採購制度，而她們是有錢就可辦事，速度當然會比較快。但是民眾有眼，在這場對抗疫情的戰疫中，是誰分了彼此，又是誰口口聲聲要同島一命，但卻不把國人的命當命。

尤其是政府一再強調「超前部署」下，何以疫苗、檢測能量、病房無一不缺，甚至是HFNC、瑞德西韋、單株抗體也一樣未在第一時間備好，更別提有熱心企業、宗教團體想代為購買疫苗捐贈，也是處處阻擾，令人真不知伊于胡底。而且，即便是早有人提醒和建議指揮中心入境應該普篩，但官員們就是不做，直到Delta變種病毒長驅直入了，才想到應該加強入境採檢。

在大家忙於疫情，不知何時才能度過危機下，有了賈永婕的義舉，大家才知道，原來還有HFNC這樣的醫材可以救人，也才溫習了好久不曾見過的「不分彼此」。賈永婕現象告訴了國人什麼才是真正的救人，以及映照著政府在防疫這件事上是多麼的遲緩、官僚和冷酷。

患者 疫情 直播

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