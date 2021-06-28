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Delta入侵遭質疑未提前作為 潘孟安：防疫不需要口水

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安27日在直播記者會，用大事記、時間序說明，枋寮群聚案時間序。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安27日在直播記者會，用大事記、時間序說明，枋寮群聚案時間序。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣枋山鄉群聚傳染鏈，屏東縣府被質疑境外移入秘魯嬤孫在6月14日確診，中央15日公布，但當天縣府卻仍是本土確診加零，遭質疑縣府未提前啟動疫調因應，屏東縣長潘孟安27日在直播記者會，用大事記、時間序說明，境外移入個案公告由中央公布，中央已在15日公布。

屏東縣府指出， 這起境外移入個案確診後，衛生局立即在「傳染病通報系統」登載，依「COVID-19通報個案歸屬暨疫調主責縣市建議」，一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫台中市，因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

縣府指出，境外移入嬤孫6月6日從秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，縣府接獲民政體系通知，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6月14確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6月15日列在境外移入案例公告，不計入縣市案例；依規定，居家檢疫無法與外界接觸，6月22日枋山群聚案出現第一例之前，縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但未接獲疫調單位通報此案有接觸者。

屏東縣府指出，枋山案第一起出現症狀是自營計程車司機6月22確診，23日公布，縣府疫調人員警覺擴大疫調發現這位計程車司機的乘客之一，就住在境外移入者的隔壁，而且是親戚，主動緊急採樣做基因定序比對，最後證實Delta病毒株。

縣府指出，發現確診白牌司機與乘客間的關聯性，縣府擴大匡列、採檢，找出計程車司機後的9個確診者，都是在居家隔離時採檢發現確診收治。

潘孟安說，防疫不需口水，精準疫調才能溯源，計程車司機發病後，同時間採檢，一直在找感染源，發覺找不到源頭，從相關隔離對象，逐一採檢、溯源，才發現隔壁鄰居有秘魯回來居檢確診者，要求做基因病毒排序比對。

縣府指出，希望社會大眾不要在不了解法令情況，出現不必要的口水與指責，屏東為防堵病毒努力，不要再困在沒有意義的口水中。

屏東縣長潘孟安27日在直播記者會，用大事記、時間序說明，枋寮群聚案時間序。圖／取自潘孟安臉書直播
屏東縣長潘孟安27日在直播記者會，用大事記、時間序說明，枋寮群聚案時間序。圖／取自潘孟安臉書直播

屏東縣 計程車 秘魯

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