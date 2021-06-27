基進黨建議中央讓陳其邁當南台指揮官 黃偉哲：是政治還是專業問題？

屏東枋山出現Delta變異病毒，南台灣人人自危，台灣基進黨今天建議中央應該由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，全力圍堵疫情，對此，台南市長黃偉哲表示，「這是政治問題還是專業問題」，認為南區目前已有指揮官，大家應該要尊重專業。

屏東枋山出現Delta變異病毒，台南也有人因此遭匡列，高雄市府今天宣布相關防疫等級要再提升，高屏互動頻繁，不能掉以輕心。台灣基進建議中央應思考以高雄為區域聯防中心，並由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，以求有效圍堵疫情。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，日前苗栗發生京元電子群聚案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝南下坐鎮指揮，另在北農發生群聚，王南北奔波、勞心勞力。

陳說，高雄市長陳其邁曾任行政院副院長，籌畫科技防疫，另與中央流行指揮中心培養良好合作默契；這波本土疫情出現後，陳和台南、屏東保持聯繫，討論跨縣市合作圍堵疫情的各種可能。

陳子瑜認為，目前雙北疫情依舊是全台疫情大宗，南台灣遭遇比英國變異株更有傳染力的印度變異株，藉由兵分二路設立防線，可避免南北疫情匯集，造成更大威脅。

對此，黃偉哲表示，這不知道是政治問題，還是專業的問題，其實全台灣都是一日生活圈，全台灣都是由中央流行疫情指揮中心負責，指揮官是陳時中，體系跟架構有分北、中南、高屏，那南區的指揮官是莊銀清教授（奇美醫院柳營分院榮譽院長），已經有南區指揮官，希望說大家來用一個專業的角度來看待這個問題。