蘇貞昌批監委擬約談陳時中「不厚道」 新北議員：陳菊忍得下去？

監察委員擬約談陳時中，讓行政院長蘇貞昌不滿表示，此時苛責相當不厚道；新北市議員葉元之批評，蘇貞昌如此「下指導棋」逾越自己的權力，是公然挑戰憲法，此持監察院長陳菊不該「忍氣吞聲」、總統蔡英文更該出來管管。

3+11決策及疫苗採購成民眾關注焦點，監察委員為此擬約談中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，引發蘇貞昌發聲，表示「這種時候來苛責，相當不厚道、也非常不公平」。

葉元之指出，在我國憲法中，行政院跟監察院屬兩個平等單位，監察權是為了制衡行政權，監察委員除有對人之彈劾權及糾舉權外，也有對事之糾正權，因此蘇貞昌如此「下指導棋」形同公然挑戰憲法。

葉元之批評，蘇貞昌作為行政院長，對防疫失職也有責任，如今卻對監察院說三道四，疑似影響監委辦案，這叫過去作為同黨同志的監察院長陳菊怎麼「忍得下去」？

葉元之認為， 防疫政策及疫苗採購一直是國人最關心議題，監察委員今天從民意出發、為百姓做事，蘇貞昌卻要刻意阻擋，看來蘇貞昌心中只關心官位，毫無人民可言，「國家大官如此跋扈，實乃人民之不幸」。