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轟「中央態度錯了」 新北呼籲中央別再刁難大家

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市副市長劉和然認為中央在防疫上，態度一直都是錯的。圖／取自侯友宜臉書
新北市副市長劉和然認為中央在防疫上，態度一直都是錯的。圖／取自侯友宜臉書

新北市今日下午防疫記者會，將到Delta變異株來勢洶洶，副市長劉和然忍不住批評，從去年至今，如果境外阻絕好病毒就不會進來，也不會有這麼多死亡、重症發生，如今Delta變異株進來才要入境普篩，轟中央根本態度錯了。

劉和然點出過去1年多防疫時間市長侯友宜對中央的建議，包括戴好口罩、疫苗盡速進來，得到的卻是中央、有心人士做梗圖回應，或是僅表示趕快協助疫苗購買，劉和然認為這些態度都不對。

以戴口罩來說，當時國內產量不夠，中央就該正視，相信國人也會理解；採購疫苗正確態度應是全力協助，而不是用程序來擋。

侯友宜昨日稱中央防疫只做半套，劉和然認為，這是市長語重心長、苦口婆心，看到現況難免夾雜難過、氣憤，這些防疫議題不是沒有預告過，阻絕得好病毒就不會進來，這些死亡、重症本來都不用發生，但它卻發生了。

劉和然強調，新北在防疫上從來都是上下一條心、中央地方一起，拜託中央卸下心防，不要因為新北防衛心那麼重，市長向來看到問題有好的建議一定會反映，就算專家覺得不行也不會再多說一句話。

劉和然說，現在最重要任務就是疫苗，希望中央以蒼生、國人為念，不管自購、國際友人或企業宗教團體幫忙，不要再刁難了，趕快讓國人群體免疫。

疫苗 侯友宜

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