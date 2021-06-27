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市場群聚連環爆 指揮中心：這2日會再公布新指引
台北市連續爆發市場群聚感染，北農、環南、萬大市場均淪陷，令外界關注市場防疫措施。對此，指揮中心指揮官陳時中今先宣布「市場六大管理措施建議」，並表示這兩日會再公布有關市場、賣場等新指引。
因應北農群聚事件，指揮中心日前本月24日發布「市場專案精進作為」，希望可以確切匡列確診的地點。
今日指揮中心進一步發布「市場六大管理措施建議」，別為「人員健康管理」、「人流管制措施」、「落實相關人員手部衛生」、「個人防護裝備建議」、「環境清潔消毒」、「因應確定病例之應變措施」，將請市場管理單位確實去落實。
陳時中進一步說，希望讓市場知道平常情況和有確診時該怎麼做好教育訓練並與政府配合，相對時效會快速，如果每樣都要等地方或中央進去一一作，會比較慢。
陳時中說，「我們希望大家動作更加迅速」，有更詳細的指引會給予教育訓練，希望做得更完整更好。
陳時中表示，北市批發市場群聚因為這1、2次有經驗，盼篩檢可循環做、匡列更加精確。以前直接用密切接觸者作為隔離定義，對於疫調時會有困難，所以現在要求確診個案周圍相鄰的攤商都要同一時間在可傳染期、在同環境的，都要列為居家隔離。
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