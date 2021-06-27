疫苗殘劑讓診所電話接不完 診員無奈：高市府有公告
中央流行疫情指揮中心日前宣布開放年滿18歲民眾預約施打疫苗殘劑；高雄市政府昨天宣布配套措施，殘劑接種對象仍以年滿65歲以上長者為優先接種對象；由於中央與地方做法不同調，因此，高雄有不少至診所被詢問的民眾打爆，有診所人員無奈表示，請民眾別再問了，市府都有公告。
高雄有提供疫苗殘劑接種服務的合約醫院診所，自中央宣布開放施打疫苗殘劑後，便湧入大量民眾來電詢問，由於高雄的做法與中央不同，因此，仍有許多門診人員這兩天都反覆在電話上替民眾解惑。
雖然今天上午高雄合約診所未出現疫苗殘劑接種的排隊與詢問人潮，但合約診所從昨天開始電話就接不完，門診時段電話幾乎都占線；診所人員被無奈表示，請民眾別再問了，市府都有公告。
診所人員說，由於高雄作法與中央公告的不同，因此，有不少民眾誤以為人人有機會。
診所人員解釋，疫苗殘劑是由符合接種資格的民眾事前預約卻臨時無法施打，在疫苗開瓶仍有剩的情況，才會依據剩餘劑量，聯繫列冊年滿65歲以上長者前來施打，因此，接種的情況不同，也不多。
診所人員強調，疫苗殘劑開瓶後，僅有約6個小時左右的期限，且不是天天都有，也並無額外增加疫苗的劑量。
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