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監委擬約詢陳時中 王定宇：恐造成投鼠忌器
新冠肺炎本土疫情自5月中爆發以來，各界對政府防疫政策多有質疑，監察院擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作的前提下約詢指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。綠委指出，尊重監察院調查，但擔心可能造成投鼠忌器，防疫體系不敢太過積極做決策，對防疫是不利的。
民進黨立委王定宇指出，尊重監委職權，本來就有調查等權責，但提醒監委，防疫是現在進行式，還有很多需克服挑戰，疫情爆發時是突然發生，有太多未知，2020年各國衛生單位都是邊防疫邊整隊，「瞎子摸象」一點一點累積經驗。
王定宇說，監委調查若去掉這樣背景，對投入心力去克服的防疫人員、體系可能會有不公平，可能會影響現在防疫作為，甚至造成投鼠忌器 ，不敢太過積極，不敢做決策，若發生這樣情形對防疫也是不利的。
監察院打算查3+11、疫苗整備等防疫亂象。民進黨立委許智傑指出，指揮中心真的很辛苦，國民黨一直抹黑民進黨反對調查3+11，事實上立法院的朝野協商，民進黨和各黨派就已經同意成立3+11調查小組，現在監察院也來調查，也希望儘快釐清真相。
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