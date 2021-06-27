快訊

7月12日有望解封？ 醫分析確診數下降但有「變數」：需要勇氣

10日才打嬌生疫苗 INFINITE隊長金聖圭確診中斷所有工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監委擬約詢陳時中 王定宇：恐造成投鼠忌器

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
監察院。記者蔡晉宇／攝影
監察院。記者蔡晉宇／攝影

新冠肺炎本土疫情自5月中爆發以來，各界對政府防疫政策多有質疑，監察院擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作的前提下約詢指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。綠委指出，尊重監察院調查，但擔心可能造成投鼠忌器，防疫體系不敢太過積極做決策，對防疫是不利的。

民進黨立委王定宇指出，尊重監委職權，本來就有調查等權責，但提醒監委，防疫是現在進行式，還有很多需克服挑戰，疫情爆發時是突然發生，有太多未知，2020年各國衛生單位都是邊防疫邊整隊，「瞎子摸象」一點一點累積經驗。

王定宇說，監委調查若去掉這樣背景，對投入心力去克服的防疫人員、體系可能會有不公平，可能會影響現在防疫作為，甚至造成投鼠忌器 ，不敢太過積極，不敢做決策，若發生這樣情形對防疫也是不利的。

監察院打算查3+11、疫苗整備等防疫亂象。民進黨立委許智傑指出，指揮中心真的很辛苦，國民黨一直抹黑民進黨反對調查3+11，事實上立法院的朝野協商，民進黨和各黨派就已經同意成立3+11調查小組，現在監察院也來調查，也希望儘快釐清真相。

延伸閱讀

尚未接種第2劑AZ 陳時中：疫苗有餘裕就打

違規打疫苗要罰？張顯耀遭高市開罰1.5萬 陳時中這樣說

國台辦稱6.2萬台灣人在中國打疫苗 王定宇：假議題讓人憤怒

指美國贈疫苗被「政治操弄」 王定宇：親中反美日貶台令人厭惡

相關新聞

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

行政院促轉會今年五月報請行政院擬定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，促轉會指出，將政治犯財產返還及賠償金額…

828公投延期？蘇貞昌：尊重中選會獨立評定

國內疫情仍未趨緩，全國三級警戒延至7月12日，將於8月28日舉行的藻礁、核四、反萊豬及公投綁大選4項公投，是否跟著延期，...

監委擬約詢陳時中 王定宇：恐造成投鼠忌器

新冠肺炎本土疫情自5月中爆發以來，各界對政府防疫政策多有質疑，監察院擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作的前提下約詢指揮官...

監察院擬約詢陳時中 蘇貞昌：此時苛責不厚道也不公平

5月本土疫情爆發，傳出監察院擬在不影響指揮中心運作下約談指揮官陳時中，對此，行政院長蘇貞昌今日受訪時表示，這時不要反過來...

【專家之眼】吳釗燮與國民黨有共識 人民該高興或憂慮

過去一向被視為國民黨專利的兩岸將戰恐嚇，最近被外交部長吳釗燮掛嘴上。他在5月24日接受美國有線電視新聞網CNN採訪時，說...

兄弟縣遇挑戰 陳其邁：全力支援屏東 小英也留言挺家鄉

最早在印度出現的Delta變異株正式進入台灣社區，屏東縣府對枋山鄉楓港、善餘兩村採加強版防疫措施，今天開始為居民打疫苗提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。