兄弟縣遇挑戰 陳其邁：全力支援屏東 小英也留言挺家鄉

最早在印度出現的Delta變異株正式進入台灣社區，屏東縣府對枋山鄉楓港、善餘兩村採加強版防疫措施，今天開始為居民打疫苗提升保護力，高雄市長陳其邁昨天與屏東縣長潘孟安通電話，強調全力支援屏東，病毒才是唯一敵人，潘孟安也回應說「城市間沒有高牆，只有合作，全力以赴，砲口一致對準病毒」。

Delta病毒株確診者主要分布在枋山鄉楓港、善餘兩村，當地上千居民心情忐忑，昨緊急前往篩檢。蔡英文總統祖厝就在枋山鄉楓港和善餘村交界處，兩村是傳統小農漁村，也是總統故鄉。蔡英文昨天深夜也在潘孟安臉書留言說，感謝潘孟安縣長及所有第一線防疫同仁的努力，為故鄉加油，我們一起戰勝疫情。潘也留言回應，中央地方齊心，全力戰勝病毒。

陳其邁表示，高屏是共同生活圈，高雄也提高防疫對策，祭出「枋山專案」，針對6月6日後曾進出枋山鄉活動者或與該處人員接觸者，進行快篩。民眾若出現上呼吸道症狀、發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水等，要撥打7230250或1922聯絡，勿自行前往醫療院所。

陳其邁是醫師，也具公衛專長，他提到，對變種病毒要提高警覺，COVID-19肺炎病毒是RNA病毒，在複製過程容易產生突變，會影響它的傳播力、致病率，及診斷、臨床治療方式，最擔心它會影響到疫苗的保護力。英國Alpha株大概以味覺或嗅覺的感覺異常，或是會拉肚子、腹瀉為主，但Delta的印度變種病毒，它是以頭痛、喉嚨痛、流鼻水為主。