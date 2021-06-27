快訊

疫情地圖／基隆累計300例 單一養護中心連環爆共30人染疫占一成

往返金門班機一位難求 藍委喊話縣府放大機型

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
金門機位一位難求，一位古姓民眾連續5天前往候補，卻還是沒機位，激動的下跪請求蔡總統與縣長等人幫幫忙。記者蔡家蓁／攝影
金門機位一位難求，一位古姓民眾連續5天前往候補，卻還是沒機位，激動的下跪請求蔡總統與縣長等人幫幫忙。記者蔡家蓁／攝影

最近往返金門的班機一位難求，國民黨立委陳玉珍今天呼籲，再請金門縣政府三思，這一次，民航局和航空公司都同意了，就請縣府儘快決斷，同意放大機型。

陳玉珍指出，近來有許多民眾反映來往台金之間訂不到機位，有家鄉母親過世等子女回來封棺入殮的丶有緊急赴台為了見加護病房的父親最後一面的，有癌症患者需要赴台化療就醫的、有女兒客死他鄉等待母親過去招魂的，種種皆是迫切的人道需求。

陳玉珍說，為政時，如果多將心比心，做決定時，就會更有勇氣承擔。她知道防疫不能鬆懈，但今天金門機場的民眾需要，是可以採用放大機型的方式解決的，放大機型，除了可以讓有醫療需求的鄕親往來外，由於機位的增加，可以採用梅花座，也可以讓搭機的民眾有更大的社交距離。

陳玉珍說，以現在每日單向3個航班，100多名的搭機旅客人數，可見金門的民眾，若不是有要務，沒有人會特意的在這段期間搭飛機往返台金。現在金門機場入境的篩檢比率，在機場人員的辛苦努力下，已經達到100%的篩檢率；雖然縣府說打電話給1999，有醫療奔喪等需求，會優先安排候補，但是如果訂位的旅客全數報到，即使優先候補也是無機可乘。

陳玉珍呼籲，民航局和航空公司都同意了，這一次就請縣府儘快決斷，同意放大機型。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

陳玉珍積極奔走 金管處同意所屬民宿及賣店租金延繳

立院本週處理紓困預算案 拚18日三讀仍有變數

陳玉珍積極爭取 中央同意調增離島縣市疫苗分配數量

立委陳玉珍穿防護衣質詢：疫苗何時到？

相關新聞

往返金門班機一位難求 藍委喊話縣府放大機型

最近往返金門的班機一位難求，國民黨立委陳玉珍今天呼籲，再請金門縣政府三思，這一次，民航局和航空公司都同意了，就請縣府儘快...

冷眼集／口號式防疫 阻絕毒株失先機

台灣五月十一日爆發社區感染至今，確診案例破一萬四，死亡人數突破六百人，致死率百分之四點二超越全球。網路上曾喊出「世界看好...

阻Delta變異株侵台 醫憂先天不足後天失調

Delta變異株正式入侵社區！屏東群聚事件為國內首起Delta變異株群聚，傳染力、住院率遠高於英國變異株，專家憂心，前一...

國人防護力不足 解封之路還很遠

本土疫情大爆發，從疫情指揮中心5月15日宣布雙北市提升疫情警戒至第三級開始，服務、餐飲、休閒、觀光等相關產業，因禁止內用...

全力防堵Delta病毒入侵 潘孟安：不要將屏東汙名化

屏東枋山群聚感染案，連同秘魯境外移入的台中市嬤孫在內12名確診者，有6例是「印度Delta變異株」，其餘仍在基因序列比對...

侯友宜籲入境解隔PCR防Delta 柯文哲：人多時撑得住？

令人聞之色變的Delta變異株已經進入台灣，新北市長侯友宜建議，除了每個入境個案都要做PCR，隔離期滿還要再1次。台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。