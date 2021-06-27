往返金門班機一位難求 藍委喊話縣府放大機型

最近往返金門的班機一位難求，國民黨立委陳玉珍今天呼籲，再請金門縣政府三思，這一次，民航局和航空公司都同意了，就請縣府儘快決斷，同意放大機型。

陳玉珍指出，近來有許多民眾反映來往台金之間訂不到機位，有家鄉母親過世等子女回來封棺入殮的丶有緊急赴台為了見加護病房的父親最後一面的，有癌症患者需要赴台化療就醫的、有女兒客死他鄉等待母親過去招魂的，種種皆是迫切的人道需求。

陳玉珍說，為政時，如果多將心比心，做決定時，就會更有勇氣承擔。她知道防疫不能鬆懈，但今天金門機場的民眾需要，是可以採用放大機型的方式解決的，放大機型，除了可以讓有醫療需求的鄕親往來外，由於機位的增加，可以採用梅花座，也可以讓搭機的民眾有更大的社交距離。

陳玉珍說，以現在每日單向3個航班，100多名的搭機旅客人數，可見金門的民眾，若不是有要務，沒有人會特意的在這段期間搭飛機往返台金。現在金門機場入境的篩檢比率，在機場人員的辛苦努力下，已經達到100%的篩檢率；雖然縣府說打電話給1999，有醫療奔喪等需求，會優先安排候補，但是如果訂位的旅客全數報到，即使優先候補也是無機可乘。

陳玉珍呼籲，民航局和航空公司都同意了，這一次就請縣府儘快決斷，同意放大機型。

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