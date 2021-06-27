中選會將討論828公投是否延辦 國民黨明開會確定態度

中選會周五開委員會討論八月廿八日四公投是否因疫情延後投票，現正徵詢各縣市選委會意見。國民黨公投小組明提前開會定調黨中央看法，給執政十四個縣市參考。公投小組召集人林為洲說，延後投票應較合理。

林為洲表示，當前防疫優先，若因疫情要延後辦理，或評估後要如期辦理，都尊重中選會決定，但務必盡快決定；若要延期，合理的時間點應參考疫苗施打覆蓋率情形，粗估延至十一、十二月是較合理規劃。

據了解，包含反萊豬聯盟與護藻礁民團，考量疫情當前，公投議題難以獲大家充分討論，多傾向建議八二八公投應延後投票。

根據公投法與公職人員選罷法規定，公民投票日定於八月第四個周六舉行，但投票日前發生或可預見將發生天災等不可抗力情事，可由縣市選委會報中選會核准更改投開票日期。

身兼國民黨反萊豬公投領銜人的林為洲認為，疫情就屬天災等不可抗力情形，公投延後舉辦符合相關規定，但要不要延期舉辦，須由縣市選委會發動，也因此明天黨公投小組開會議，要先確定黨的立場與態度，給執政縣市決策參考。

林為洲說，依據中央流行疫情指揮中心規定，目前疫情要回到一周確診人數十人以下的一級警戒標準並不容易，八月底國人疫苗施打覆蓋率也很難達到六成，可預期屆時疫情應還在二、三級警戒浮沉。

林為洲表示，公投舉辦前還有包含正反方辯論、選務工作訓練等很多前置作業要準備，既然八二八疫情警戒仍有維持三級可能，讓公投投票選務難以舉辦可能，再考量公投要能有社會參與討論空間，公投延後舉辦比較保險。

林為洲說，考量公投選務工作籌備時間，希望中選會周五委員會就能對八二八公投延期或加強防疫措施後如期舉辦，能有一個判斷與決定，不宜再拖下去。