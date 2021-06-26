TIFA將復談 國民黨國際部：蔡政府勿重蹈開放萊豬覆轍

台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議30日以視訊會議形式復談，國民黨國際部晚間表示，希望民進黨政府以台灣利益優先，為所當為、創造雙贏，切莫重蹈去年率爾開放含萊克多巴胺萊美豬進口覆轍。

國際部指出，去年美國為我國的第二大出口國、第五大進口國，我國則是美國第九大貿易夥伴，雙邊投資關係亦稱穩定，TIFA復談有其意義；但會談必定涉及實質經濟利益，任何政府具體承諾都須先做好內部溝通，傾聽民間與相關產業聲音，虛心接受國會與民意規範與監督，但目前並未看到政府態度令人擔心。

國際部表示，自我國與美方自1994年簽署TIFA協定以來，共舉行過10次會議，首次的TIFA會談是於1995年召開，馬英九政府時期有3次，蔡英文政府時期，繼2016年10月於華府舉行後，這次是第二次，期間雖稱台美關係「史上最好」，但如此重要的會談已中斷近5年，非常可惜。

國際部表示，TIFA會談主題範圍遼闊，從傳統產業（如農牧業）、數位經濟與尖端科技產業（如半導體產業鍊）、雙邊租稅優惠或減免、投資保障協定，到雙邊貿易協議（BTA）或自由貿易協議（FTA）；根據過往經驗，我國多需力爭才能將對我有利的議題帶上談判桌，民進黨政府是否能抗拒美方談判壓力，並不樂觀。

國際部也提到，去年9月30日台美簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，涵括基礎建設、經貿、金融、能源等多個領域，但該備忘錄內容卻始終未公布，該備忘錄會否影響我國在TIFA會談中對美方議價空間，尚待民進黨政府以誠實的態度向國人說明，讓國人放心。