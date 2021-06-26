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Delta變種病毒入侵 台灣基進：陳其邁當南台指揮官圍堵疫情

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
屏東枋山出現Delta變異病毒，台南也有人因此遭匡列，高雄市府今天宣布相關防疫等級要再提升。台灣基進建議中央應思考以高雄為區域聯防中心，並由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，以求有效圍堵疫情。 本報資料照片
屏東枋山出現Delta變異病毒，台南也有人因此遭匡列，高雄市府今天宣布相關防疫等級要再提升。台灣基進建議中央應思考以高雄為區域聯防中心，並由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，以求有效圍堵疫情。 本報資料照片

屏東枋山出現Delta變異病毒，台南也有人因此遭匡列，高雄市府今天宣布相關防疫等級要再提升，高屏互動頻繁，不能掉以輕心。台灣基進建議中央應思考以高雄為區域聯防中心，並由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，以求有效圍堵疫情

台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，日前苗栗發生京元電子群聚案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝南下坐鎮指揮，另在北農發生群聚，王南北奔波、勞心勞力。

陳說，高雄市長陳其邁曾任行政院副院長，籌畫科技防疫，另與中央流行指揮中心培養良好合作默契；這波本土疫情出現後，陳和台南、屏東保持聯繫，討論跨縣市合作圍堵疫情的各種可能。

陳子瑜認為，目前雙北疫情依舊是全台疫情大宗，南台灣遭遇比英國變異株更有傳染力的印度變異株，藉由兵分二路設立防線，可避免南北疫情匯集，造成更大威脅。

屏東枋山出現印度Delta變異病毒，台灣基進呼籲南台成立區域聯防中心。圖／取自陳子瑜臉書
屏東枋山出現印度Delta變異病毒，台灣基進呼籲南台成立區域聯防中心。圖／取自陳子瑜臉書

疫情 高雄市 屏東 陳其邁 Delta變異株

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