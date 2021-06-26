侯友宜倡入境雙篩 江啟臣：蔡政府勿再讓侯成孤獨先知
新冠肺炎印度Delta變種病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜今呼籲，中央應對所有入境者都全面篩檢2次，在入境時與入境隔離期滿各採檢1次，阻絕疫情於境外。國民黨主席江啟臣下午在臉書聲援，民進黨政府應放下政治算計，防疫優先，不要再讓侯成為孤獨的先知，更不要攻擊提出政策建議的地方首長。
江啟臣說，侯友宜提出的積極全民廣篩、快速接種疫苗、第3劑疫苗施打策略、擴大醫療量能、落實基因定序等5訴求，都符合目前台灣防疫需求，懇求中央流行疫情指揮中心聽聽第一線防疫的地方政府意見，放下成見，共同守護疫情。
江啟臣也表示，新冠肺炎DELTA 變異株病毒已造成國際上新一波疫情，屏東也己經發現病例；蔡政府拖拉的入境普篩政策，已錯失第一波阻DELTA變種病毒於境外機會，直到現在仍只針對七國入境普篩，恐重蹈目前疫情困境覆徹。
江啟臣說，支持全面入境普篩，不要讓DELTA變種病毒加劇現在醫療體系負擔，不要讓DELTA變種病毒成為新一波疫情的威脅。
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