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疫苗殘劑之亂 柯文哲批：不講清楚就搞得天下大亂

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／報系資料照
台北市長柯文哲。圖／報系資料照

針對疫苗殘劑之亂，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，其實每一個打疫苗的都有登記，資料將來要備查，只要都是可以備查的，每個人心中都已經有一把尺，也不會太離譜，但現在都不講清楚，搞的天下大亂。

柯文哲說，中央如果明定一個標準，大家就遵守，中央每天在開記者會，已經過了一個禮拜，也沒有講出要怎麼做，其實法律訂了死板板的，就是很難做，所以他認為倫理比法律重要。

柯文哲說，如果開瓶6小時時間到了，北市就授權醫生決定，因為第一個，是打在國民身上，這樣也不是浪費掉，再來就是說，每一個打的都有登記，資料將來要備查，這樣就好。

柯文哲說，有的診所，早上8點、9點開了一瓶，也不可能拿到晚上在用，所以說每日最後一瓶，坦白講，這不切實際，正確的講法是每時段最後一瓶，他態度還是很清楚，他是醫界出身的，相信醫生的倫理，有公開的資料備查，不會太離譜。至於要再寫一個後補名單程式，也不是不可以，就要再寫一個程式，然後弄得很複雜。

至於唐鳳疫苗地圖做好，到時候會用採用健康存摺，未來有沒有可能考慮北市不用中央的系統，柯文哲說，像這一題，如果真的超前部署，一年已經有這麼多時間，為什麼不一開始就拿出來用，其實要教育訓練要花很多時間，其實北市的系統也不是說是完全新的，以前就是老人健檢的程式在修，大家也熟悉。

柯文哲說，中央的系統要上線，還是先要先教育訓練，不是說一個月內馬上就完全上線，因為還要再教育訓練，看底優點缺點。7月1日要開始打莫德納疫苗，台北市原則上還是用目前的系統。

新冠疫苗

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